Obispo sale de Nicaragua bajo amenaza de muerte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, abogó por el imperio de la justicia en la atribulada Nicaragua, al dejar ayer martes su cargo para trasladarse a Roma después de recibir amenazas de muerte.

Báez, un acérrimo crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega, expresó antes de viajar su deseo de que Nicaragua “un día llegue a tener una sociedad fundada en la justicia social de donde brote la paz verdadera, donde la pluralidad ideológica no sea un delito”.



El religioso, vestido de traje negro, fue despedido en el aeropuerto por un grupo de fieles que lo abrazaban y tomaban fotos, mientras una banda filarmónica entonaba la canción “Amigo”, del brasileño Roberto Carlos.



“Me siento triste, llevo el corazón hecho pedazos por el dolor de dejar Nicaragua, pero voy sereno y en paz sabiendo que estoy siempre disponible a de servir a Dios y a la iglesia”, dijo Báez.



El religioso, uno de los más activos en redes sociales, dijo en Twitter: “Los llevo en mi corazón y en mis oraciones! ¡Que el Señor los bendiga y bendiga a Nicaragua!”. Antes de ir a Roma Báez estará una semana con familiares en Miami.



El papa Francisco decidió trasladar a Báez al Vaticano tras conocerse que había sido víctima de amenazas de muerte, aunque en algunos círculos políticos, su salida es considerada una forma de exilio para uno de los más duros críticos del gobierno.



Sus críticas se hicieron más visibles tras el estallido de las protestas antigubernamentales de abril del año pasado, cuya represión deja más de 325 muertos, cientos de encarcelados y 62.000 exiliados.

Báez es un acérrimo crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega,. Foto: AFP

“Mi corazón esta muy dolido por la gente que ha sufrido, por los muertos, reprimidos” dijo Báez. También se refirió a centenares de detenidos por protestar como “mis hermanos” que están presos por razones políticas y una de “las heridas más grandes después de las muertes a causa de la represión”.

Reclamo.

Ayer, martes, la oposición de Nicaragua condicionó su retorno al diálogo con el gobierno a que cumpla los acuerdos ya pactados, como liberar a detenidos,.



La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) afirmó su disposición a continuar las negociaciones con el gobierno, pero advirtió que sus miembros no estarán “sentados escuchando promesas que luego no son cumplidas”, según el exdiplomático Carlos Tünnerman, integrante del bloque.



El gobierno, por su parte, sostuvo que sí hay avances en el cumplimiento de los compromisos suscritos con la oposición.



La ACJD presentó sus reclamos por el supuesto incumplimiento de los acuerdos a los testigos del diálogo con el gobierno, el nuncio apostólico Waldemar Sommertag y el enviado de la OEA, el uruguayo Luis Angel Rosadilla, quien fue senador por el Frente Amplio y Ministro de Defensa.



La ACJD demandó del gobierno “actos de implementación de los acuerdos ya suscritos porque no hay razón alguna para que no se estén cumpliendo”, dijo Tünnerman en conferencia de prensa.



“No se libera a presos políticos y se reprime el derecho de la ciudadanía, es claro entonces que no hay voluntad política para superar la profunda crisis del país”, señaló en un comunicado la ACJD, que negoció tales acuerdos con el gobierno.



La nota entregada a los testigos del diálogo enumeró los incumplimientos del gobierno a los pocos acuerdos que se alcanzaron en las negociaciones, celebradas entre el 27 de febrero y el 3 de abril.



Uno de esos acuerdos es la liberación de los cerca de 800 opositores presos que según la alianza están en las cárceles por participar en las protestas contra el gobierno el año pasado.



El gobierno dice que hay unos 350 opositores presos, y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) intenta consensuar una lista de detenidos aceptada por las dos partes.