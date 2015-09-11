Obama decreta tres días de oración para recordar a las víctimas del 11-S

Los caídos en el atentado del grupo terrorista Al Qaeda a las Torres Gemelas son recordados en todo Estados Unidos, que este viernes se vistió de luto, en el 14° aniversario de la tragedia.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, decretó que este viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre serán días nacionales de oración, en recuerdo de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.

"Yo, Barack Obama, presidente de EE.UU., en virtud de la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes de EE.UU., proclamo desde el viernes 11 hasta el domingo 13 de septiembre días de oración y conmemoración nacional", indicó el mandatario en un comunicado.

"Pido a los estadounidenses que honren y recuerden a las víctimas del 11 de septiembre de 2001 y a sus seres queridos a través de los rezos, la contemplación, la visita a homenajes, el doblar de las campanas, las vigilias a la luz de las velas y otros homenajes y actividades", apuntó, para añadir que también "invita" a la gente de todo el mundo a participar en esta conmemoración.

"Hace 14 años, la paz de una bonita mañana se rompió. Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 dejaron una marca permanente en el espíritu de todo estadounidense, y nuestra nación cambió para siempre. Se perdieron casi 3.000 valiosas vidas, y sus seres queridos debieron afrontar una aflicción inimaginable", indicó el mandatario.

El 11 de septiembre de 2001 EE.UU. sufrió el peor ataque terrorista de su historia, cuando dos aviones secuestrados por Al-Qaeda impactaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, otro contra el Pentágono en Washington y un cuarto se estrelló contra el suelo en Pensilvania.

Homenaje a las víctimas del 11 de septiembre. Foto: AFP. Homenaje a las víctimas del 11 de septiembre. Foto: AFP. Homenaje a las víctimas del 11 de septiembre. Foto: AFP. Homenaje a las víctimas del 11 de septiembre. Foto: AFP. Barack y Michelle Obama homenajean a las víctimas del 11 de septiembre. Foto: Reuters. Barack y Michelle Obama homenajean a las víctimas del 11 de septiembre. Foto: Reuters. Homenaje a las víctimas del 11 de septiembre. Foto: AFP. Homenaje a las víctimas del 11 de septiembre. Foto: AFP. Homenaje a las víctimas del 11 de septiembre. Foto: AFP. Homenaje a las víctimas del 11 de septiembre. Foto: AFP. Barack y Michelle Obama homenajean a las víctimas del 11 de septiembre. Foto: Reuters. Barack y Michelle Obama homenajean a las víctimas del 11 de septiembre. Foto: Reuters. Homenaje a las víctimas del 11 de septiembre. Foto: AFP. Homenaje a las víctimas del 11 de septiembre. Foto: AFP. Homenaje a las víctimas del 11 de septiembre. Foto: AFP. Homenaje a las víctimas del 11 de septiembre. Foto: AFP.

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