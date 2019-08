Los Obama debutan en Hollywood con “American Factory”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Barack y Michelle Obama hicieron su debut en Hollywood ayer miércoles con un documental ambientado en la zona industrial de Ohio.



American Factory, la historia de lo que sucedió cuando una compañía china se hizo cargo de una planta abandonada de General Motors, es el primer producto de una colaboración de varios años entre Netflix y Higher Ground, la compañía productora formada el año pasado por el expresidente y la primera dama de Estados Unidos.

El documental rastrea la vida de miles de trabajadores despedidos en la industria automotriz en Moraine, Ohio, en la recesión de 2008, algunos de los cuales fueron contratados seis años después por la compañía china Fuyao Glass America para fabricar vidrio para autos.



Michelle Obama dijo que estaba particularmente impresionada por las escenas iniciales de los trabajadores en la fábrica. “Ese era mi pasado, ese era mi padre”, dijo. “American Factory no plantea una perspectiva, no es un editorial”, agregó.



Los Angeles Times calificó el documental como “convincente” y el sitio web de cultura popular Vox.com dijo que era “un vistazo fascinante sobre los desafíos de la globalización”. Recibió una tasa de aprobación del 97% en el sitio de críticas Rotten Tomatoes.



Bajo el acuerdo de Netflix, Higher Ground producirá, curará y adquirirá contenido para su distribución en el servicio de streaming. La próxima programación incluirá una adaptación del libro ganador del Pulitzer Frederick Douglass: Prophet of Freedom, de David W. Blight, sobre el abolicionista de la esclavitud; un drama de época ambientado en el mundo de la moda, y una serie para niños en edad preescolar centrada en la alimentación saludable.