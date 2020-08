Nuevos horizontes: cuáles son los 12 países que permiten comprar la ciudadanía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La pandemia de coronavirus que azota al mundo desde hace más de siete meses ha llevado a muchas personas a replantearse su presente y futuro inmediatos. Comenzar de cero, buscar nuevas oportunidades y escapar de la ineludible crisis económica encuentran como respuesta común dejar la propia tierra y emigrar. Para quienes no cuentan con una segunda ciudadanía, hay un gran variedad de países deseosos de recibir nuevos pobladores, como así también el ingreso extra por esas radicaciones.

Atento al deseo y la necesidad de muchas personas, la revista Forbes elaboró un listado de 12 países en los que se puede acceder a la ciudadanía a través de una suma de dinero y/o a través de la realización de ciertas inversiones. La pertenencia a esos países otorga beneficios adicionales para quienes lo requieran.

A continuación, el listado de los 12 países por orden alfabético y una breve reseña de los requisitos que deben cumplimentar las personas interesadas en acceder a su ciudadanía.



Antigua y Barbuda



Compuesto por dos islas, Antigua y Barbuda recibe a aquellos extranjeros que deseen cumplir el sueño de vivir en el Caribe. Es por este motivo que este país redujo el precio de su pasaporte. Con una aporte de US$ 100.000 al fondo de desarrollo del país y una inversión en un inmueble se pueden conseguir pasaportes para una familia de cuatro integrantes.

Las condiciones se hacen más accesibles si se trata de familias aún más numerosas. Con un pasaporte de Antigua y Barbuda, se puede ingresar además en 151 naciones sin necesidad de una visa.

Austria

Quienes accedan a la ciudadanía de Austria podrán disfrutar muchos privilegios. Además de poder residir en la Unión Europea, las personas con pasaporte austríaco pueden ingresar a más de 180 países sin tener que tramitar una visa.

Sin embargo, esos beneficios son para un selecto grupo de personas. Para obtener la ciudadanía como inversor se debe realizar una inversión mínima de casi US$ 3,5 millones.

Chipre

Invertir para radicarse en Chipre tampoco es algo que todos puedan realizar. El Programa de Inversión en ese país está pensado para quienes puedan disponer de US$ 2,5 millones entre donaciones e inversiones en inmuebles.

Además de lo paradisíaco de vivir sobre las aguas del Mediterráneo, quienes tengan el pasaporte de ese país podrán viajar sin visa a 174 destinos.

Dominica

Dominica es una diminuta isla del Caribe que también recibe a extranjeros. Está considerado como uno de los mejores países para obtener la ciudadanía a través de una inversión ya que quien la obtenga puede extendérsela a su cónyuge, hijos, padres y abuelos a cargo. Además, se la puede legar a los próximas generaciones.



Quienes deseen obtener la ciudadanía de Dominica por la vía de inversión deberán realizar un aporte al Fondo de Diversificación Económica o invertir en hoteles y resorts, tanto de lujo como sostenibles.

Granada



Las personas que poseen un pasaporte de Granada, al norte de Trinidad y Tobago, podrán viajar sin visa a más de 130 países.

Hay dos maneras de obtener la ciudadanía: a través de un aporte de US$ 150.000 al Fondo de Transformación Nacional de ese país por medio del programa Grenada Citizenship by Investment o, bien, con la compra de propiedades elegidas para tal fin con un valor de base de US$ 350.000.



Malta

Malta tiene uno de los programas de ciudadanía individuales más demandados. Para convertirse en ciudadano maltés hay que invertir cerca de US$ 1,1 millones en donaciones y adquisiciones de propiedades.

A cambio de esa erogación se obtendrá la ciudadanía que le permitirá vivir en Malta y en toda la Unión Europea. Además podrá viajar a 183 países sin visa.

Nueva Zelanda



Inmortalizada por las locaciones que Peter Jackson eligió para su saga de El Señor de los Anillos, Nueva Zelanda puede ser un lugar para vivir. Máxime si su intención es invertir, como ya lo han hecho el cofundador de PayPal, Peter Thiel, entre otros.



Existen varias maneras de adquirir la ciudadanía neozelandesa. Una de ellas es a través de una inversión de US$ 2 millones en un plazo máximo de cuatro años.

Portugal

Para aquellas personas que deseen hacer un cambio radical en sus vidas y emigrar, Portugal es una muy buena opción. Para poder obtener un pasaporte portugués, las personas pueden anotarse en el programa Golden Visas.



Existen varias opciones y requisitos que deben cumplimentarse, entre ellos hacer una donación a la dirección de Arte y la Cultura de Portugal, invertir en una empresa o comprar inmuebles. Además, quienes busquen obtener la ciudadanía deberán rendir un examen de historia de ese país.



Santa Lucía



Esta isla comenzó a ofrecer la residencia para extranjeros en 2015 y de acuerdo con el CEO del programa St Lucia Citizenship by Investment, Nestor Alfred, ya se les otorgaron pasaportes a unas 700 personas.



En mayo de este año, Santa Lucía rebajó un 50% el precio de la ciudadanía con unos bonos de ayuda contra la COVID-19. Desde entonces y hasta fin de 2020, el precio será de US$ 250.000 por persona y US$ 300.000 para una familia de cuatro miembros.



Quienes tengan pasaporte de Santa Lucía podrán acceder a 146 destinos en todo el mundo sin visa.

San Cristóbal y Nieves



El pasaporte de las islas San Cristóbal y Nieves ofrece la posibilidad de viajar a Italia y al Reino Unido sin visa. En estos momentos, este país ofrece un descuento de 23% para tramitar la ciudadanía hasta fin de 2020.



La ciudadanía puede obtenerse con un aporte de US$ 150.000 al Fondo de Crecimiento Sostenible de San Cristóbal y Nieves y una inversión base de US$ 200.000 en un inmueble. El país ofrece pasaportes para una familia de cuatro integrantes.

Turquía



Con la compra de un inmueble de US$ 250.000 se puede entrar al programa de ciudadanía por inversión en este país en el Mediterráneo.

Con el pasaporte turco se puede acceder a 111 lugares en todo el mundo sin la necesidad de tramitar una visa.

Vanuatu

¿Soñó alguna vez con vivir en el Pacífico Sur? Ubicado a 1.600 kilómetros al este de Australia, el archipiélago de Vanuatu cuenta con un Programa de Apoyo al Desarrollo para la familia de cuatro integrantes que realice una donación no reembolsable de US$ 180.000.



A cambio, ese país ofrece un pasaporte que permite acceder sin visa a 116 destinos y la oportunidad de radicarse en ese paraíso.