Nuevos ataques en Azovstal luego de la evacuación de civiles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras la evacuación de casi un centenar de civiles, el ejército ruso reanudó los “ataques masivos” contra la acería de Azovstal, en la ciudad ucraniana de Mariúpol, donde aún se refugian cientos de personas, entre ellas 20 niños, denunció ayer un jefe militar.

Así lo anunció en la televisión nacional el comandante de la 12.ª Brigada de la Guardia Nacional, Denys Schleha, informa la agencia local Ukrinform.

Según el comandante, cada día el enemigo “presiona más y más” para tomar el control del sitio. El jefe militar aclaró que, según sus estimaciones, todavía quedan varios cientos de civiles en los búnkeres de Azovstal, incluidos hasta 20 niños. Además, dijo que hay unos 500 heridos que esperan puedan salir de la acería, y que se puedan llevar a “nuestros camaradas de armas caídos, que también es un número muy grande”. Aseguró que las fuerzas ucranianas que controlan la planta seguirán realizando sus tareas hasta el final.



“Los muchachos han estado repeliendo (al enemigo) durante 67 días y creo que han hecho todo lo posible y lo imposible, y continúan haciéndolo. Y cumpliremos todas las tareas que se nos presenten y defenderemos nuestra patria”, añadió.



Ucrania logró ayer, con la ayuda de la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja, (CICR) evacuar a entre 80 y 100 civiles refugiados en la acería de Azovstal, después de múltiples fracasos y en lo que Kiev ha calificado como la operación más difícil desde que comenzó la guerra hace más de dos meses. Ese primer grupo de evacuados se dirige al territorio controlado por Ucrania, según Ukrinform.



Por otra parte, cuatro civiles de Lyman murieron ayer por el bombardeo de Rusia de la región de Donetsk en las últimas 24 horas, mientras que una persona herida de la región de Luhansk murió en Bakhmut, informó el servicio de prensa de la administración militar regional de Donetsk, según la misma agencia local.



Según el mismo informe, actualmente es imposible determinar el número exacto de víctimas en Mariúpol y Volnovakha.

Lavrov

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró ayer que Moscú no busca un cambio de régimen en Ucrania sino que la guerra desatada con su invasión quiere “garantizar la seguridad de la población del este”, en una entrevista a una televisión italiana.



“No queremos que (el presidente ucraniano Volodímir Zelenski) se rinda, sino que ordene interrumpir las hostilidades. Nuestro objetivo no es el cambio de régimen en Ucrania, esa es especialidad de Estados Unidos”, sostuvo en el canal italiano Rete4, en su primera entrevista a un medio europeo desde la invasión rusa.



Agregó: “Queremos garantizar la seguridad de la población del este (el Donbás), amenazada por la militarización y la nazificación de este país, y que de Ucrania no lleguen amenazas a la Federación Rusa”.

El ministro de Exteriores ruso, preguntado por el tema, volvió a negar la autoría rusa de las matanzas en ciudades como Bucha, al subrayar que sus soldados salieron de la ciudad el 30 de marzo, a pesar de los testimonios que indican lo contrario y las imágenes difundidas por la prensa, que criticó continuamente.



Por otro lado no respondió a si fue una provocación el ataque de la semana pasada contra Kiev el día en el que se encontraba en la ciudad el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ni aclaró el estado de salud del presidente ruso, Vladimir Putin.