Nuevo récord de muertos por COVID-19 en Brasil: 1.910 en un día

El optimismo suscitado por las vacunas en algunos países contrasta con las malas noticias en otros. Brasil registró ayer miércoles un segundo récord consecutivo de muertos por coronavirus, con 1.910 decesos en un día; suma ya 259.271 fallecidos, en momentos en que la pandemia atraviesa su fase más letal en el país.

También se registraron 71.704 nuevos casos, el segundo peor número (el 7 de enero hubo 87.843 infectados) desde el primer caso de COVID-19 en febrero de 2020, lo que elevó el total de contagios a 10,7 millones, según el balance diario del Ministerio de Salud.

Brasil, de 212 millones de habitantes, ya había reportado el martes un récord de 1.641 óbitos.



En los últimos siete días, un promedio de 1.331 personas fallecieron a diario. Desde enero, el país no ha logrado bajar de los 1.000 fallecidos diarios, como ocurrió entre junio y agosto del año pasado.



Casi una veintena de los 27 estados tienen ocupadas más del 80% de sus camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI), lo que empujó a alcaldes y gobernadores a aumentar las medidas de restricción a la circulación de personas y el cierre de algunas actividades.

El repunte de casos y muertes puede deberse, según algunos estudios, a la presencia de una nueva variante del coronavirus detectada en la Amazonia, denominada P.1, más contagiosa y que está presente en al menos 17 estados.



De acuerdo con un estudio publicado ayer miércoles por el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de San Pablo (USP), la variante conocida como P.1 es la predominante entre los casos de COVID-19 registrados en Araraquara, una ciudad del estado de San Pablo que se ha visto desbordada por el creciente número de ingresos en los hospitales.



La preocupante situación de Brasil ha encendido las alertas de otros países de la región.



"Crearon pánico".

Al referirse al récord del martes, el presidente Jair Bolsonaro reiteró sus críticas a las medidas de distanciamiento social debido a su impacto en la economía.



“¿Crearon pánico, no? El problema está ahí, lo lamentamos. Pero no se puede vivir en pánico. Como (tampoco) con la política, de nuevo, del quédese en casa. ¿La gente va a morir de hambre, de depresión?”, dijo Bolsonaro a sus simpatizantes frente al palacio presidencial de Alvorada, en Brasilia.



En términos relativos, Brasil registra un promedio de 123 muertos por 100.000 habitantes, una cifra muy inferior a la de países como Bélgica (191/100.000), Reino Unido (182/100.000) o Estados Unidos (156/100.000).



Pero varios estados brasileños ostentan números que dan la pauta de la tragedia que vive el país: en Río de Janeiro, con 33.352 decesos, el promedio es de 193 muertos/100.000 habitantes. Y en Amazonas, donde este año decenas de personas fallecieron por falta de oxígeno en los hospitales, el promedio es de 268/100.000.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. Foto: Reuters.

También la región sur, la menos afectada hasta ahora en términos relativos, vive un repunte de casos y de óbitos. En Florianópolis la ocupación de camas en las UCI es de 98% y en Porto Alegre la tasa de ocupación llega a 80%.



San Pablo en fase roja.

El estado de San Pablo, que con 46 millones de habitantes es el más poblado, decretó ayer miércoles el retorno durante dos semanas a la ‘fase roja’ de restricciones, que solo permite el funcionamiento de actividades esenciales de las áreas de salud, alimentación y transporte público, así como de escuelas e iglesias.



“Vamos a enfrentar las dos peores semanas desde marzo del año pasado”, cuando la enfermedad dejó la primera de las ya más de 259.000 víctimas mortales que acumula el país desde la primera víctima el 12 de marzo de 2020, declaró el gobernador paulista, Joao Doria. Esa cifra solo es superada por Estados Unidos, en tanto que la vacunación en Brasil avanza a paso lento, con interrupciones por falta de dosis.



El objetivo del endurecimiento de las restricciones de movilidad en San Pablo es evitar un colapso sanitario similar.

Vacuna contra el coronavirus. Foto: Reuters

Cerca de 7.500 pacientes se encuentran ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos en Sao Paulo, lo que supone casi un 20% más que en el peor momento de la primera ola registrada en 2020.



El estado de San Pablo registró ayer 367 muertes por coronavirus, tras el récord del martes víspera de 468 óbitos.



“Es como si se cayeran cinco aviones todos los días matando a todos sus ocupantes. Eso no es normal, no es usual, no es una ‘gripecita’”, declaró Doria, en alusión al calificativo que usó el presidente Bolsonaro.

Campaña de vacunación.

Las campañas de vacunación contra el coronavirus avanzan de forma muy dispar en el mundo. Chile, con 19 millones de habitantes es el país más avanzado de América Latina en su campaña: ya administró al menos una dosis a más de 3,5 millones de personas.



El ansia por protegerse de la enfermedad da lugar a tráficos. Una red de vacunas falsas fue desmantelada, anunció ayer miércoles Interpol. Se trata solamente de la “punta del iceberg”, dijo.

Cepa brasileña.

Las autoridades de Venezuela detectaron una variante brasileña del COVID-19 y se encuentran evaluando el alcance de las personas contagiadas, informó ayer miércoles el presidente, Nicolás Maduro.



“Hemos detectado en Venezuela la presencia de la variante brasileña del COVID-19 (...) es una variante que es más contagiosa”, dijo Maduro en el canal estatal VTV. El primer caso se reportó en un trabajador del aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.

España no quiere arriesgar España apela ayer a la prudencia antes de levantar restricciones en la próxima Semana Santa, para evitar que una flexibilización de las medidas contra el COVID-19 genere una nueva ola de contagios. El país se debate entre regiones que entienden precipitada aún una decisión sobre la Semana Santa, en espera de ver cómo evoluciona la pandemia, y alguna como Madrid, que tiene las medidas más flexibles en España y apunta a la necesidad de recuperar sectores clave como el turismo.



“Seguimos en el camino adecuado, si bien se ha ralentizado el descenso” de casos positivos, dijo la ministra de Sanidad, Carolina Darias.



Los datos oficiales muestran que España alcanza los 70.247 fallecidos y los 3.136.321 casos positivos, aunque la incidencia acumulada en catorce días sigue a la baja, hasta los 159 contagios confirmados por cada 100.000 habitantes. No obstante, esta incidencia supera en la región de Madrid, con unos 6,6 millones de habitantes de los cerca de 47 millones de todo el país, los 250 casos por cada 100.000 habitantes considerados como nivel de riesgo extremo, además de las dos ciudades españolas en la costa norteafricana, Ceuta y Melilla.



La ministra se refirió a esos datos y al “ritmo lento de descenso de la ocupación” en unidades de cuidados intensivos, pues en tres regiones supera el 40% de camas con enfermos covid, para advertir que España aún no está “en condiciones de absorber una nueva ola” de la pandemia.