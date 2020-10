Nuevo misil norcoreano sorprende a los expertos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Corea del Norte presentó un nuevo misil balístico intercontinental en un desfile militar sin precedentes en el que exhibió sus armas de largo alcance por primera vez en dos años.

El misil, que fue presentado sobre un vehículo transportador con 11 ejes, sería uno de los proyectiles balísticos intercontinentales móviles de carretera (ICBM) más grandes del mundo si entra en funcionamiento.

“Este misil es un monstruo”, dijo Melissa Hanham, subdirectora de la organización Open Nuclear Network.



El régimen de Kim Jong-un también exhibió el Hwasong-15, el misil de mayor alcance jamás probado por Corea del Norte, y lo que parecía ser un nuevo proyectil balístico (SLBM) que puede ser lanzado desde submarinos.



Antes del desfile, que se llevó a cabo el sábado para conmemorar el 75 aniversario de la fundación del gobernante Partido de los Trabajadores, funcionarios de Corea del Sur y Estados Unidos dijeron que Kim Jong-un podría aprovechar el evento para revelar una nueva “arma estratégica”.



Un alto funcionario estadounidense calificó la exhibición del misil intercontinental como un hecho “decepcionante” e hizo un llamado a que se negocie la desnuclearización total de la Península de Corea



El desfile hizo gala de los misiles balísticos de Corea del Norte por primera vez desde que Kim comenzó a reunirse con líderes internacionales, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2018.



“Continuaremos reforzando nuestra capacidad de defensa nacional y las armas de disuasión”, dijo Kim.

Colocado en un vehículo lanzador que desfiló por la plaza Kim Il Sung de Pyongyang, el misil balístico intercontinental constituyó el apogeo del desfile.



Los expertos subrayaron que se trata del misil móvil de combustible líquido más grande del mundo, y que muy probablemente fue diseñado para transportar una ojiva de varias cabezas nucleares (MIRV).



Según Jeffrey Lewis, del Middlebury Institute, el régimen norcoreano busca “claramente poner a prueba el sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos en Alaska”.



El experto explicó que si el ICBM comporta tres o cuatro ojivas, Estados Unidos deberá gastar cerca de 1.000 millones de dólares para tener entre 12 y 16 interceptores por cada misil.



“A ese precio, estoy casi seguro de que Corea del Norte puede añadir ojivas más rápido de lo que nosotros podemos añadir interceptores”, señaló.



Se calcula que el misil mide 24 metros de largo y que tiene un diámetro de 2,5 metros, lo cual, según el especialista Markus Schiller, permite cargar 100 toneladas de carburante.



Sin embargo, al ser tan grande y pesado es prácticamente inutilizable, matizó.



“Eso no tiene absolutamente ningún sentido, salvo en un contexto de ecuación de amenazas que consistiría en enviar el mensaje siguiente: ‘Ahora tenemos un ICBM móvil con MIRV, tengan mucho miedo’”.



Los especialistas en Corea del Norte suelen recordar que los artefactos que el régimen exhibe en sus desfiles pueden ser maquetas y que hasta que no son probados no se sabe a ciencia cierta que funcionen.



En el desfile, el misil estaba colocado en un vehículo de 11 ejes, algo nunca visto hasta ahora. El modelo es mucho más grande que el de los vehículos de ocho ejes fabricados en China que Corea del Norte suele utilizar.



“Ese artefacto quizá sea más aterrador que el misil”, declaró Melissa Hanham.



El primer año de mandato de Trump, en el que Corea del Norte lanzó un ICBM con capacidad para alcanzar territorio estadounidense, estuvo marcado por una serie de insultos entre presidente y el director norcoreano, que precedieron a un acercamiento diplomático histórico.



Sin embargo, las negociaciones sobre la desnuclearización de Corea del Norte están en punto muerto desde la cumbre de Hanói de 2019, que se saldó en fiasco.

Faltó el tuit de Trump y Joe Biden

“Lo queramos o no, Corea del Norte es una potencia nuclear y es probablemente la tercera potencia nuclear capaz de atacar ciudades estadounidenses, por detrás de Rusia y China”, declaró Andrei Lankov, del Korea Risk Group.



Más de 12 horas después de que terminara el desfile, la televisión norcoreana subrayó que ni Trump ni su rival demócrata en las elecciones presidenciales, Joe Biden, tuitearon.