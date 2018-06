El nuevo escándalo de Trump: "derecho absoluto" a indultarse

Puede un presidente indultarse a sí mismo? Donald Trump dice que sí. Es más, afirma tener el "derecho absoluto" de hacerlo. Este asunto saltó a propósito de la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos en 2016 que llevaron a Trump a la Casa Blanca.

El presidente ha insistió una y otra que todo se trata de una "caza de brujas" del fiscal especial Robert Mueller, a cargo de la investigación.

Mueller fue nombrado fiscal especial después de que en mayo de 2017 Trump despidiera a James Comey como director del FBI. El presidente ha exigido en repetidas ocasiones parar la investigación del fiscal, y ha citado su presunto coste de 20 millones de dólares como una de las razones para hacerlo, abriendo una nueva línea de ataque a la pesquisa que afecta a su entorno.

Más allá del estricto debate jurídico, el hecho de que Trump evoque la posibilidad de indultarse a sí mismo, aunque diga que no será necesario hacerlo, provocó una catarata de críticas, incluso dentro de su partido Republicano.

"Como ha sido establecido por numerosos especialistas en derecho, tengo el derecho absoluto de otorgarme el PERDÓN, pero ¿por qué haría eso cuando no he hecho nada malo?", escribió Trump en Twitter.

En un segundo tuit, Trump estimó que el nombramiento del fiscal especial Mueller para liderar esta investigación, ordenada por el Departamento de Justicia, es "ANTICONSTITUCIONAL".

"A pesar de eso, jugamos al juego porque a diferencia de los demócratas, ¡no hice nada malo!", agregó.

Las reacciones a las palabras del presidente no tardaron en llegar: "Señor presidente, está a punto de ser eliminado sobre cuestiones de constitucionalidad esta mañana", dijo el senador demócrata de Nueva York, Chuck Schumer.

"Si yo fuese presidente de Estados Unidos y un abogado me dijese que tengo el poder de indultarme, creo que buscaría otro abogado", afirmó con ironía el senador republicano Chuck Grassley.

"No puede perdonarse a sí mismo", dijo el legislador demócrata Ted Deutch en Twitter en respuesta a Trump. "Déjeme recordarle algo, no vivimos en una monarquía y usted no es un rey", agregó.

"El presidente Trump se cree que es un rey (...), que está por encima de la ley", lamentó el profesor de derecho Harry Litman en el New York Times.

Los críticos de Trump lo acusan de tratar de enviar un mensaje a personas cercanas a él que han sido acusadas por el fiscal Mueller, incluyendo a Paul Manafor, su exdirector de campaña: no se preocupen, llegado el caso yo puedo utilizar mi derecho al indulto.

Uno de los abogados de Trump, el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, aseguró el domingo que el presidente "probablemente" tendría el poder de indultarse ante cualquier acusación derivada de la investigación sobre la intromisión rusa en la campaña electoral, aunque reconocía que el costo político podría ser muy alto: "Indultar a otras personas es una cosa. Indultarte a ti mismo es otra", dijo Giuliani. El abogado agregó que Trump "no tiene la intención de perdonarse a sí mismo", pero que la Constitución de Estados Unidos, que otorga al presidente la autoridad para emitir indultos, "no dice que no puede". Hablando en el programa This Week de ABC, Giuliani aseguró: "Sería una pregunta abierta (...) Eso es lo que dice la Constitución".

Según la Constitución, el presidente puede conceder indultos indiscriminadamente, excepto cuando es para detener un proceso de acusación en el Congreso.

Chris Christie, exgobernador de Nueva Jersey y cercano a Trump, descartó tal hipótesis: "Si el presidente se indultara, sería destituido". Preet Bharara, que como Giuliani fue fiscal de Nueva York, tildó de "escandalosa" esta posibilidad. Para Jonathan Turley, profesor de derecho constitucional en la Universidad George Washington, el presidente tiene derecho a "autoperdonarse". Sin embargo, agrega, si lo hace sería "despreciable y autodestructivo".

El uso del indulto ya lleva varios meses generando polémica, desde que en una carta al fiscal Mueller los abogados del presidente argumentaron en enero que Trump "podría, si quisiera, terminar la investigación o incluso ejercer su poder de perdón si así lo deseara".

A diferencia de sus antecesores Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, que tardaron más de dos años en conceder su primer perdón, Trump no ha dudado en hacer uso de este derecho soberano desde el primer momento.

En 2017 Trump indultó al exsheriff Joe Arpaio, condenado por sus métodos policiales discriminatorios contra los inmigrantes ilegales. Y la semana pasada otorgó también este beneficio a Dinesh DSouza, un polémico cineasta y escritor antiliberal que hace cuatro años se declaró culpable de violar leyes de financiamiento en la campaña de Estados Unidos.

También la semana pasada, Trump dijo que está considerando indultar a la estrella televisiva Martha Stewart, además de conmutar la sentencia a Rod Blagojevich, un exgobernador de Illinois que en 2011 fue condenado a 14 años de cárcel por haber intentado lucrarse con el escaño que Obama dejó libre en el Senado al asumir la Presidencia en 2009.

Stewart es multimillonaria empresaria y gurú de la decoración, que pasó cinco meses en prisión a mediados de la década pasada. "Creo que, hasta cierto punto, Martha Stewart fue tratada de forma dura e injusta. Y ella solía ser mi mayor fan del mundo antes de que me convirtiera en político, pero eso da igual", dijo Trump.

Stewart, de 76 años, es la fundadora de un imperio que la convirtió hace dos décadas en una de las mujeres más admiradas e influyentes de Estados Unidos, una diva del buen gusto que sentaba cátedra en lo referente al hogar y la gastronomía.

Su imagen se tambaleó en 2004, cuando un jurado la declaró culpable de hacer declaraciones falsas sobre la venta de acciones de una empresa y de obstrucción a la justicia, entre otros delitos. La estrella televisiva pasó cinco meses en la cárcel entre finales de 2004 y comienzos de 2005, y otros cinco en un confinamiento domiciliario con un brazalete electrónico.