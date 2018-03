Nuevo escándalo golpea a Trump: filtraron millones de datos de usuarios de Facebook

Facebook quedó en el centro de un escándalo que podría amenazar incluso su modelo comercial, tras la revelación de que la empresa británica Cambridge Analytica (CA), que trabajó para la campaña de Donald Trump en 2016, usó los datos personales de millones de usuarios sin permiso con fines electorales. Como efecto inmediato, Facebook se desplomó en Wall Street: 6,5%, a 173,06 dólares.



Varias voces se alzaron exigiendo una investigación a ambos lados del Atlántico.



No es para menos: Cambridge Analytica, especializada en comunicación estratégica, usó los datos de 50 millones de usuarios de Facebook para desarrollar software que les permitiera influir en los votantes.



La cuenta en Facebook de CA fue suspendida, según anunció la red social.



Facebook, pero también Twitter y Google, son acusadas desde hace meses de servir como plataformas para manipular a la opinión pública, particularmente por entidades vinculadas a Rusia durante la carrera presidencial de Trump o el referendo del Brexit en 2016.



“Esta es una gran violación (de datos) que necesita ser investigada, y es obvio que estas plataformas (tecnológicas) no pueden autorregularse”, dijo la senadora demócrata Amy Klobuchar, quien se suma a los que creen que el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, debe ir al Congreso a explicar lo sucedido. El senador republicano John Kennedy también quiere que Zuckerberg testifique ante el Congreso.



Los temores a una mayor regulación también pesaron sobre las acciones de Twitter Inc, Alphabet Inc -la matriz de Google- y Snap Inc.



“(Las compañías tecnológicas) van a ser objeto de un mayor escrutinio sobre qué datos están recolectando y cómo lo están usando”, dijo Shawn Cruz, especialista senior de TD Ameritrade en Chicago.



En Reino Unido, el parlamentario Damian Collins, presidente de la comisión que trata los temas digitales, también dijo que exigirían explicaciones de Facebook y de CA.



La comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Vera Jourova, dijo que el uso indebido de los datos de Facebook por parte de una empresa política sería “horrible” si se confirma y anunció que abordará el tema esta semana en Washington.

"La Libertad guiando al pueblo” censurada Facebook reconoció haber cometido un error al censurar la semana pasada una representación del cuadro La Libertad guiando al pueblo, del francés Eugène Delacroix, por los pechos desnudos de la mujer que lleva la bandera francesa.



“La obra La Libertad guiando al pueblo tiene perfectamente cabida en Facebook y es conforme a nuestras reglas publicitarias”, declaró la red en un comunicado. “Para proteger la integridad de nuestro servicio, comprobamos millones de imágenes publicitarias cada semana y a veces cometemos errores. Pedimos perdón por este error al usuario afectado”, añadió.



Jocelyn Fiorina, un director de teatro francés, utilizó esta semana el célebre cuadro para promocionar su obra Disparos en la calle Saint-Roch, estrenada en París. El célebre cuadro estuvo durante años en los billetes de 100 francos.

Según expertos consultados por AFP, esta nueva controversia podría aumentar la presión por reglas más estrictas sobre el uso de datos, corazón del modelo de negocios de Facebook.



Para Brian Wieser, analista de Pivotal Research, estas revelaciones sacan a la luz “problemas sistémicos en Facebook”. Aunque no deberían tener un impacto inmediato en las finanzas de la red social, “refuerzan” los “riesgos”, dijo.



La investigación conjunta de los diarios The New York Times y The Observer indicó que CA pudo crear perfiles psicológicos en 50 millones de usuarios de Facebook.



CA negó cualquier uso indebido de datos. De todos modos, Facebook anunció ayer lunes que contrató a la firma Stroz Friedberg para realizar “una auditoría exhaustiva” de CA. Además, dijo que el psicólogo de la Universidad de Cambridge Aleksandr Kogan, que desarrolló la aplicación utilizada para recopilar datos de usuarios, también acordó cooperar. CA no está vinculada a la Universidad de Cambridge pese a llevar ese nombre.