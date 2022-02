El nuevo crucero más grande del mundo llega a su puerto base para emprender primer viaje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El "Wonder of the Seas", el barco de cruceros más grande del mundo, llegó al puerto Everglades, en Fort Lauderdale (Florida, Estados Unidos), desde donde realizará desde el próximo 4 de marzo viajes de siete noches por el Caribe, informó este lunes la compañía Royal Caribbean.

Los destinos a los que llegará el "Wonder of the Seas" comprenden Cozumel, en México; Philipsburg, en San Martín, y San Juan, en Puerto Rico, señaló Royal Caribbean.

Todos los itinerarios incluirán una jornada en CocoCay, una isla privada en las Bahamas propiedad de la compañía de cruceros.



Posteriormente viajará a Barcelona (España) y Roma para realizar la temporada de verano en el Mediterráneo en mayo próximo.

En noviembre de este año, el "Wonder of the Seas" regresará a las costas del Caribe y Bahamas desde el que será su puerto base en Fort Lauderdale.



Construido en St. Nazare (Francia), el barco mide 64 metros de ancho y 362 metros de eslora y tiene capacidad para 6.988 pasajeros y una tripulación de 2.300 personas, lo que le permite desbancar al Symphony of the Seas, también de Royal Caribbean, como el crucero más grande del mundo.



El barco cuenta con The Ultimate Abyss, el tobogán más alto en el mar, un simulador de surf, rocódromos, y más de 20.000 plantas reales en su particular "Central Park".