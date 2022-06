Nueva York: joven fue asesinada de disparo a la cabeza cuando empujaba coche de su bebé

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Policía de Nueva York pidió la cooperación del público para intentar arrestar a un hombre que asesinó de un disparo en la cabeza a una joven madre mientras empujaba el coche de su bebé de tres meses.

La víctima, de 20 años de edad, recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza, a corta distancia, de acuerdo con las autoridades, que intentan controlar la ola de violencia armada que afecta a la ciudad.



El incidente ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche del miércoles en la calle 95 con Lexington, en el Upper East Side, y la mujer fue llevada a un hospital cercano donde se certificó su muerte. El infante también fue trasladado a un hospital y está en buena condición de salud.

El hombre que le disparó vestía una campera negra con capucha y pantalones negros y escapó corriendo del lugar, según la Policía.



La identidad del agresor no ha sido revelada pero, según una fuente del New York Times, había antecedentes de violencia entre la víctima y el padre de la bebé antes de que naciera, en marzo.



En una conferencia de prensa poco después del incidente, el alcalde Eric Adams señaló que esta tragedia es otro ejemplo del flagelo de la violencia por armas de fuego que afecta la ciudad.



Insistió en que las armas son muy accesibles "y no hay miedo de usarlas en las calles". "Esto es resultado de eso", precisó.



"Más armas en nuestra ciudad significan más vidas perdidas. Significa más bebés llorando mientras quienes los aman yacen muertos. No podemos permitir que esta epidemia siga cobrando vidas", indicó además en un tuit.