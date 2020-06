Nueva York inicia la reapertura, a 100 días del primer caso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nueva York inicia hoy lunes su reapertura económica tras más de dos meses y medio de cierre casi total por la pandemia del coronavirus, con una primera fase en la que se espera que hasta 400.000 trabajadores regresen a sus puestos en medio de importantes medidas de precaución para evitar un rebrote.

El gobernador Andrew Cuomo confirmó ayer domingo que la ciudad cumple con todos los indicadores sanitarios requeridos y que, como estaba previsto, pasará a las fase 1. “Vamos a abrir Nueva York mañana, punto”, dijo ayer Cuomo en una conferencia de prensa.

Los sectores de la industria, la construcción, la agricultura y la pesca pueden volver a operar en esta primera etapa, en la que también están autorizados a reabrir mayoristas no esenciales y minoristas con servicio de entrega en tienda. Es decir, se podrá ir a establecimientos a recoger pedidos, pero no pasearse entre las estanterías o entrar a probarse prendas, por ejemplo.



Las autoridades calculan que esta semana reabrirán unos 16.000 comercios -desde tiendas de ropa a negocios de electrónica- y unas 3.700 empresas manufactureras, junto a más de 32.000 obras de construcción.



Todos tendrán que operar con numerosas medidas de precaución, incluyendo distanciamiento social donde sea posible, uso de mascarillas y con una estrecha vigilancia de la salud de los empleados. Las autoridades prevén inspecciones para asegurar que los requisitos se cumplen, pero por ahora quieren evitar imponer multas.



También se recomienda a las empresas que quienes puedan trabajar desde casa sigan haciéndolo y que se flexibilicen los turnos para reducir la densidad en los puestos de trabajo y en el transporte público.



En total, el Ayuntamiento espera que entre 200.000 y 400.000 personas vuelvan a sus puestos a partir de hoy lunes, aunque los cálculos no están del todo claros y la cifra podría ser inferior.



La red metropolitana de transportes retomará la frecuencia normal de metros y autobuses, cuyo uso se desplomó hasta un 90 % durante la pandemia, y lo hará promoviendo el distanciamiento social cuando sea posible y el uso de mascarillas, para lo que contará con 3.000 voluntarios repartidos por toda la ciudad.



Con oficinas, restaurantes y bares, teatros o escuelas aún cerrados, se espera que el número de pasajeros continúe estando lejos del habitual por un tiempo.



Nueva York, gran epicentro mundial del coronavirus, cerró los negocios no esenciales a mediados de marzo para tratar de frenar una enfermedad que hasta ahora se ha cobrado casi 22.000 vidas en la urbe.



El primer paso de la reapertura llegará exactamente 100 días después de la confirmación del primer caso de COVID-19 en la ciudad, que actualmente efectúa decenas de miles de pruebas cada día y donde las nuevas infecciones rondan el medio millar diario.



La Gran Manzana es la última zona del estado de Nueva York en comenzar la reapertura, mientras varias regiones están ya en la fase 2, que no llegará en la ciudad hasta dentro de dos semanas o “principios de julio”, según el alcalde, Bill de Blasio. En esa fase 2 se espera que la Gran Manzana comience a recuperar un aspecto un poco más normal, pues, entre otras cosas, podrán comenzar a volver trabajadores a las oficinas que ocupan barrios casi enteros de la ciudad, que es el gran centro financiero y corporativo de Estados Unidos.