Nueva York busca al sospechoso del tiroteo en el metro que dejó más de 20 heridos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Al menos 23 heridos, 10 de ellos por bala, es el último balance del tiroteo provocado por un hombre el martes en plena hora punta en el metro de Nueva York, anunció la policía, que pidió la colaboración ciudadana para hallar al sospechoso.

"Realmente hemos tenido suerte de que no fuera mucho peor de lo que ha sido", dijo la jefa de la policía de Nueva York, Keechant Sewell en una conferencia de prensa.

La policía ofrece una recompensa de 50.000 dólares por llegar al autor del tiroteo que se volatilizó en medio del caos.



La policía está siguiendo la pista de un hombre de 62 años, que alquiló en Filadelfia un vehículo, encontrado en la tarde del martes en Brooklyn, cuyas llaves se encontraron en el lugar del tiroteo, precisaron las autoridades locales.



Se trata de un hombre negro corpulento, que llevaba un chaleco de obra de nilón de color naranja y verde, y cuya foto difundieron en la rueda de prensa.



El ataque se produjo a las 08:24 (12:24 GMT), en plena hora pico, en una concurrida línea que une el sur de Brooklyn con Manhattan. "10 personas resultaron heridas por bala y otras 13 sufrieron inhalación de humo, caídas o ataques de pánico", precisó la policía.

Los testigos describieron a un hombre de piel oscura sentado en el segundo vagón del metro que vestía un chaleco de nylón naranja y gris y una sudadera gris con capucha y mascarilla quirúrgica que activó dos granadas de humo cuando el tren entraba en la estación "36 Street".



"Empuñó una pistola de nueve milímetros y disparó al menos 33 veces hiriendo a 10 personas", precisó la policía, que encontró en el lugar una pistola de estas características.



Fotos y vídeos de los pasajeros en las redes sociales mostraban sangre en el piso y personas tendidas en el suelo del tren y en la plataforma de la estación "36th Street".

"Planificado"

Threstan Ralph, de 34 años, habitante de Brooklyn contó a AFP que al llegar a la estación, "vi una nube de humo, vi gente en el caos, personas tumbadas, tres personas en el suelo. Inmediatamente me dije que había que irse".



"La gente gritaba '¿qué pasa?' '¿por qué disparó?' no sabía lo que ocurría", agregó.



Otro pasajero, Yav Montano, explicó a la CNN, que hubo la "explosión de una granada de humo... una bomba, unos dos minutos antes de que llegáramos a la estación".



"Parecía como si estuviera planificado (...). Estábamos bloqueados en el vagón (...) había mucha sangre en el suelo", agregó.



Un portavoz de los bomberos precisó a la AFP que se habían encontrado "artefactos explosivos no activados" en el lugar, aunque ninguno "funcionaba", según la policía.



Las fuerzas de seguridad acordonaron la estación, situada en la calle 36 y la 4ª Avenida, en el sur de Brooklyn, cerca del cementerio de Greenwood.

Varios colegios de Brooklyn suspendieron las salidas de sus alumnos al exterior.

Proliferación de armas

Aunque difundió las fotos del hombre que alquiló la camioneta, la policía no precisó si se trata del sospechoso. Según varios medios se llamaría Frank James, de 62 años, y habría publicado diversos videos en YouTube con largas y a veces violentas diatribas políticas, criticando al alcalde de Nueva York, Eric Adams.



"Hubo publicaciones que podrían estar relacionadas con la persona que nos interesa, en las que menciona a los habitantes de calle, en donde menciona a Nueva York, en donde menciona al alcalde Adams", confirmó el jefe de la policía local.

Confinado por covid-19, el alcalde prometió "detener y enjuiciar" al autor del tiroteo, antes de arremeter contra la proliferación de armas en el país: más de "400 millones" en manos privadas, recordó.



El índice de homicidios en el país "es 26 veces mayor" que en otros países desarrollados, dijo el alcalde, que fue elegido con la promesa de ofrecer seguridad a los casi nueve millones de habitantes de la capital financiera estadounidense.



El lunes, el presidente Joe Biden, anunció nuevas medidas contra la proliferación de armas de fuego que mataron a 45.000 personas en 2021 en el país, según la organización Gun Violence Archive. La Casa Blanca habla a menudo de "epidemia".



Desde la pandemia de covid-19, la ciudad de Nueva York ha experimentado un aumento de la criminalidad. El número de homicidios pasó de 319 a 488 en 2021, pese a que el balance anual está muy lejos de los 2.000 que se producían a principios de los años 1990.



En el primer trimestre de 2022, el número de tiroteos y disparos en Nueva York pasó de 260 a 296 con relación al mismo periodo de 2021, según datos de la policía difundidos la semana pasada.



"Estamos hartos de leer los grandes titulares contra la criminalidad, ya sea un tiroteo, la pérdida de una adolescente o de un joven de 13 años. Esto debe parar", dijo la gobernadora Kathy Hochul, en alusión a varias víctimas recientes -entre ellas menores - de tiroteos o balas perdidas.