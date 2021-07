X, nueva opción de género en el documento argentino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Argentina es el primer país de América Latina en permitir en los documentos de identidad una opción X para personas que no se sienten parte de los géneros masculino o femenino.

Según un decreto del gobierno de Alberto Fernández, “la nomenclatura ‘X’ en el campo ‘sexo’ comprenderá las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino”.

De esta forma, en el campo del sexo no solo se podrá optar por las categorías “M”, de masculino, y “F”, de femenino, sino que también se podrá elegir la opción “X”.



El presidente Fernández entregó ayer miércoles los primeros tres documentos bajo la nueva nomenclatura en un acto realizado en el Museo del Bicentenario, contiguo a la Casa Rosada.



“Al Estado no debería importarle el sexo de sus ciudadanos”, dijo el mandatario y celebró que haya “mil modos de amar, ser amado y ser felices”.



“Hay otras identidades además de la de hombre y mujer y deben ser respetadas”, sostuvo el presidente.

Alberto Fernández, presidente de Argentina. Foto: AFP

Fernández utilizó en su discurso términos del llamado “lenguaje inclusivo”. “Vamos poquito a poquito haciendo posible lo que parecía imposible, y cada día estamos más cerca del ideal, que va a ser cuando todos y todas seamos ‘todes’ y a nadie le importe el sexo de la gente”, aseveró.



La Federación Argentina LGBT celebró lo que definió como un “avance histórico en materia de derechos”.



La nomenclatura ‘X’ en el campo correspondiente al sexo figurará en el documento nacional de identidad (DNI) y en el Pasaporte.

¿Qué es ser una persona no binaria? “Lo más simple para explicarle a alguien es: soy un ser humano. No soy un hombre, no soy una mujer. Eso es ser no binarie”, detalla Mérida Robin Masman, joven activista en espacios no binarios e integrante de la agrupación Siendo Humanes. En otras palabras, las personas no binarias son aquellas que no necesariamente se identifican con los géneros masculino o femenino. Pueden fluctuar en su género, ser ambos, ninguno u otros que rompen con el binario. El abanico es enorme.

"Ganarle a Cristina".

Con esta medida, Argentina se suma a Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda e India, entre otros países que reconocen en documentos identidades de género otras opciones que no sean las de masculino y femenino.



En mayo de 2012, durante el Gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015), hoy vicepresidenta, el Congreso sancionó la Ley de Identidad de Género, dos años después que el Parlamento aprobara la ley de matrimonio entre homosexuales.

A principios de julio, Fernández promulgó la ley de cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgénero. En el acto en Casa Rosada, Fernández destacó la incorporación de derechos para las diversidades durante el kirchnerismo y expresó su voluntad de que su Gobierno sea “más progresista”. “Quisiera ganarle a Cristina”, lanzó.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Foto: AFP.

Impacto.

La medida sobre la nueva opción de género llega luego de que decenas de personas en Argentina obtuvieran por la vía administrativa o judicial la rectificación de sus partidas de nacimiento para no consignar el género o registrar otra identidad por fuera de la norma binaria.



Desde tramitar un alquiler, hasta firmar un contrato de trabajo, inscribirse en la escuela y la universidad o viajar. Todo eso será posible para las personas no binarias a partir de ahora, con un DNI que refleje su identidad.



Fer Bugarin, tiene 25 años y es integrante de la organización 100% Diversidad y Derechos de la provincia de Chubut.



En diálogo con La Nación, Fer subrayó el impacto que esto tendrá en su vida cotidiana, como en la de muchas otras personas. Y da un ejemplo concreto: “Trabajo en la Secretaria de Familia del Municipio y todos los días, cuando entro o salgo del trabajo, tengo que poner mi ficha en la planilla de asistencia que está divida en dos partes: femenino y masculino. Pongo mi ficha adelante del todo, para no hacerlo en ninguna de esas dos categorías, y muchas veces hay gente que me pregunta por qué hago eso y me pide explicaciones. En ocasiones, puede ser violento”.

Para Ricardo Vallarino, director ejecutivo de 100% Diversidad y Derechos, “el reconocimiento de la identidad de género de las personas no binarias y de aquellas que se identifican por fuera de las normas binarias de género es un gran avance para toda la sociedad, ya que termina con la imposición anticuada de las categorías masculino y femenino como las únicas posibles”. En esa línea, explicó que el decreto implementa los derechos reconocidos por la Ley de Identidad de Género, interpretando sus alcances más allá del binarismo.

Según señaló Villarino a La Nación, “este tipo de reconocimientos funcionan como promociones de derechos gigantescas, porque empieza a ser más legible socialmente que el género es algo más fluido y con más matices de lo que veníamos pensando. Nuestra experiencia es que cuando esto sucede disminuye el hostigamiento, la discriminación en el acceso a todo tipo de derechos y la violencia”.



Sole Caballero, de Alto Valle Diverse en la Red Nacional 100% Diversidad y Derechos, declaró: “Las personas no binaries existimos, resistimos y luchamos. Hoy, como resultado de esa lucha, obtenemos el reconocimiento legal de nuestra identidad que va por fuera del binomio hombre-mujer. Salir de este patrón impuesto por la sociedad no solo con nuestras palabras y sentir, sino con el aval de nuestro documento de identidad, y con una clara política pública de reconocimiento a todas las identidades, es el puntapié inicial y necesario para deconstruirnes socialmente”. (AFP, EFE y La Nación/GDA).

“Negrita” por “Chokita” y premio sin género Las nuevas tendencias en identificación de género están llegando a las marcas comerciales y a los eventos culturales. La multinacional Nestlé cambiará el nombre de la galleta “Negrita”, que se vende hace 60 años en Chile, por “Chokita” en línea con “la cultura de respeto y no discriminación”, anunció la firma. Por su parte, el Santiago Festival Internacional de Cine suprimirá la distinción de género en el premio a mejor interpretación, como ya hizo San Sebastián.