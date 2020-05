Bajo la “nueva normalidad” por el COVID-19, en Buenos Aires abrió el comercio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Argentina y Brasil registraron ayer martes cifras récord de nuevos casos de COVID-19 para un solo día, pero con perspectivas bien distintas. Mientras en Buenos Aires se retomó la actividad comercial aunque con restricciones, en Brasil el avance de la pandemia cuestiona cada vez más la estrategia del presidente Jair Bolsonaro y pone en duda los planes de reapertura en algunos estados.

En Argentina la curva de nuevos casos de COVID-19 sigue un lento ascenso y ayer martes se confirmaron 285 contagios, cifra récord para una sola jornada. Así, el total llegó a 6.563. Se trata del tercer día consecutivo con más de 240 casos. Además, los fallecidos llegaron a 319, al agregarse cinco en las últimas horas.



De todos modos, los argentinos siguen dando pasos hacia el desconfinamiento. Ayer, tras 50 días de cuarentena, la actividad comercial volvió a la ciudad de Buenos Aires.



“Son las 11 en punto y las persianas de algunos locales comerciales de la ciudad empiezan a levantarse. Estuvieron cerradas durante casi dos meses. Se nota que los comerciantes están disfrutando de ese ruido metálico al enrollarse: es el sonido que marca el comienzo del día en las grandes ciudades. Y para ellos, en este horario atípico de apertura, representa la primera bocanada de oxígeno en mucho tiempo”, así comenzaba una nota del diario La Nación contando la reapertura de los comercios.

A partir de ahora en la ciudad de Buenos Aires pueden abrir las librerías, florerías, jugueterías, perfumerías, los locales de decoración, de materiales eléctricos, de electrodomésticos, de instrumentos musicales y las bicicleterías.



Si cerrar fue complejo, volver a la actividad también lo es. Los comerciantes deben cumplir con varias normas impuestas por el gobierno porteño pensadas para mantener el distanciamiento social.

El horario de atención será de lunes a viernes desde las 11 hasta las 21 para que no coincida con el horario pico del resto de las actividades. En cuanto a la circulación de gente dentro del local, solo podrá haber una persona por cada 15 metros cuadrados del espacio comercial disponible. Mientras que la modalidad para ingresar será la siguiente: los días pares podrán salir las personas con DNI (la cédula de identidad argentina) con terminación par y los días impares, las personas con DNI con terminación impar.



Solo se podrá ir a comercios de cercanía, es decir, aquellos a los que se llega caminando. Está prohibido usar el transporte público para ir a hacer una compra.

Otros rubros que ayer martes regresan a la actividad son la construcción (solo demoliciones y excavaciones), la administración de escuelas privadas e institutos de formación no universitaria y algunas ferias itinerantes de barrios. El rubro gastronomía y bebidas solo funcionará en la modalidad take away (se ordena y retira por el local, pero los salones estarán cerrados).



Mañana miércoles podrán abrir las joyerías, relojerías, bijouterie, mueblerías, concesionarias de autos o motos y el resto de comercios minoristas excepto los de calzado e indumentaria. El sábado también se habilitarán las mudanzas, que solo estarán permitidas los fines de semana.



Los rubros que permanecerán cerrados, salvo los ya mencionados, serán las peluquerías, manicuras, spa, salones de masajes, entre otros locales de los denominados servicios personales. También deberán esperar los shoppings, gimnasios, polideportivos, y las salas de baile, entre otros lugares de esparcimiento.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, subrayó que la reapertura de los comercios no representa el regreso a una situación de absoluta normalidad. “Continuamos en aislamiento social preventivo y obligatorio, las salidas son solo para las actividades autorizadas y luego es muy importante volver a casa. Y al regresar debemos cumplir con las medidas para evitar traer el virus a casa”, instó la funcionaria.



El Gobierno argentino extendió el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 24 de mayo, aunque con la reapertura progresiva de las actividades en el interior del país, y restricciones en Buenos Aires y su área metropolitana.

La situación en Brasil.

La pandemia sigue avanzando sin freno en Brasil. Ayer se confirmaron 881 nuevos decesos por COVID-19, el mayor número registrado en un solo día desde el inicio de la pandemia, y el total de fallecidos llegó a 12.400, según informó el Ministerio de Salud.



Los nuevos casos de contagios confirmados son 9.258, con lo que el total de infectados llega ya a 177.589, un crecimiento de 5,4% en un día.



Con los resultados divulgados ayer martes, Brasil sobrepasó a Alemania (173.034) en el ránking mundial y se convirtió en el séptimo país del mundo con el mayor número de casos confirmados de COVID-19.



En las estadísticas globales Brasil ocupa el sexto lugar en número de muertos (12.400), por detrás de Francia que en el quinto lugar suma 26.994 fallecidos.



De acuerdo con el ministerio de Salud, de las 881 muertes incluidas en el balance de ayer martes, 206 ocurrieron en los últimos tres días. También informó que el 40,9% del total de infectados hasta el momento, se recuperan de la enfermedad, mientras que el 52,1% continúan en observación.

Cientos de tumbas de fallecidos por COVID-19 en el cementerio de Amazonas (Brasil). Foto: EFE

El estado de San Pablo, el más poblado de Brasil, con unos 46 millones de habitantes, continúa como epicentro de la pandemia en el país, con casi 4.000 muertes y más de 47.700 infectados.



Le sigue Río de Janeiro con 1.928 fallecidos y 18.486 casos confirmados de COVID-19.



Según el boletín diario de la cartera de Salud, los estados de Ceará y Pernambuco y Amazonas son las otras regiones del país más afectadas por el nuevo coronavirus.

Preocupa la situación en Brasil La Organización Panamericana de la Salud expresó su “preocupación” por la situación en Brasil, el país latinoamericano más golpeado por la pandemia. Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la OPS, destacó el alto número de contagios en Brasil y recordó que al tener fronteras “muy porosas” sus vecinos también deben actuar. Brasil superó el sábado los 10.000 muertos por el nuevo coronavirus, el sexto país con el mayor número de fallecidos en el mundo. El diario OGlobo homenajeó a esas personas en su edición del domingo. “Detrás de la dura frialdad de este tema hay historias de vida. Y contarlos en nuestra página principal es nuestra forma de rendir homenaje”, dijo el diario. OGlobo publicó una tapa con los nombres de los 10.000 fallecidos. El País presenta hoy las historias de los fallecidos en Uruguay, a dos meses del primer caso de COVID-19.

Senado argentino a remoto.

El Senado argentino sesionará hoy miércoles en forma remota por primera en su historia, para prevenir contagios del coronavirus. “Se va a funcionar con normalidad y sin inconvenientes”, dijo Carlos Caserio, presidente del bloque oficialista. Un sistema de pantallas y otro de validación de la identidad de cada legislador, que permitirá los discursos y la votación, fueron probados en forma exitosa el lunes, con la presencia de 70 de los 72 integrantes de la cámara alta.



Los senadores debatirán el aval parlamentario que exige la Constitución para decretos de necesidad y urgencia que firmó el presidente Alberto Fernández, entre ellos uno de asistencia con créditos, subsidios y salarios de subsistencia por unos 178.000 millones de pesos (unos 2.500 millones de dólares al cambio de ayer) en los 54 días que lleva el país de aislamiento obligatorio para enfrentar la pandemia.

Boca tapada Desde que comenzó la pandemia varias provincias argentinas decretaron el uso obligatorio de mascarillas, una decisión que se extendió a los principales núcleos poblacionales como las ciudades de Buenos Aires y Córdoba, donde es obligatorio cubrirse la boca y la nariz para circular por la vía pública y entrar a cualquier espacio cerrado como los comercios.