Nueva moneda con la imagen de Maya Angelou ya que EE.UU. busca más diversidad

La poeta Maya Angelou se convirtió esta semana en la primera mujer afroamericana en ser el rostro de una moneda de 25 centavos de dólar en EE.UU.

Angelou aparece en el reverso de la moneda mientras que en el anverso hay un retrato del primer presidente de EE.UU., George Washington.

“Cada vez que realizamos el rediseño una moneda o un billete, tenemos la oportunidad de decir algo de nuestro países -lo que valoramos, y cómo hemos avanzado como sociedad”, dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

Angelou fue una activista por los derechos civiles y poeta conocida por obras como “I Know Why the Caged Bird Sings” (1969).



La nueva moneda forma parte de un nuevo programa del Tesoro de EE.UU. que busca diversificar las imágenes usadas en el dinero de curso legal en ese país, dado que la mayoría de ellas corresponden a hombres blancos.