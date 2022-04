Guerra en Ucrania: seis millones de personas necesitarán asistencia en alimentos y efectivo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rusia lanzó este lunes su anunciada ofensiva para hacerse con el control completo del Donbás, abriendo una nueva fase de la guerra, que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, define como la de la “gran batalla” por esa región, donde operan milicias separatistas prorrusas. Mientras, la ONU señala que seis millones de ucranianos, tanto dentro de Ucrania como los refugiados en los países vecinos, necesitan ahora y en el corto plazo ayuda en alimentos y en dinero en efectivo.

La asistencia en alimentos se está acelerando en localidades como Bucha, Irpin, Hostomel y Borodianka, liberadas en distintos momentos del asedio de las tropas rusas y donde la destrucción de la infraestructura ha sido generalizada.



Por vídeoconferencia desde la ciudad ucraniana de Leópolis, el coordinador de emergencia del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Jakob Kern, dijo que este organismo ha movilizado 60.000 toneladas de comida para la crisis de Ucrania, que permitirán alimentar a dos millones de personas por cerca de dos meses.



Más de dos tercios de esa ayuda ha sido obtenida o comprada en la misma Ucrania, precisó, tras señalar que estos envíos buscan complementar los importantes esfuerzos humanitarios que está realizando el gobierno en favor de los más vulnerables.

En ciudades donde los combates continúan y que están rodeadas por fuerzas rusas, como Járkov, Sumy o Severodonestk, la agencia humanitaria de la ONU ha conseguido suministrar 113 toneladas de alimentos para las familias que se encuentran atrapadas. Se calcula que esta cantidad servirá para 20.000 personas por diez días.



Kern precisó en una exposición a la prensa que de 1,7 millones de personas a las que el PMA ha podido ayudar, 1,4 millones están en áreas total o parcialmente asediadas, pero reconoció que muchos de los más vulnerables (parte de ellos incapaces de movilizarse) siguen fuera del alcance del personal humanitario.



El caso más emblemático es el de la ciudad portuaria de Mariúpol, bajo asedio casi desde el inicio de la guerra -el pasado 24 de febrero- y donde se estima que todavía hay más de 100.000 civiles que no han podido escapar y que carecen de todo lo esencial para sobrevivir.

"En estas circunstancias, cualquier enfermedad que podría ser tratada fácilmente con algún medicamento, se convierte en una amenaza para la vida", comentó Kern.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que quince generadores destinados a hospitales están en camino hacia distintas localidades de Ucrania, incluidas varias de las regiones de Donetsk y Lugansk, parcialmente bajo control de fuerzas rusas y donde debido a los fuertes combates el suministro eléctrico está comprometido.



Esos equipos suministrarán el mínimo de energía necesaria para el funcionamiento de las unidades médicas y de cirugía en hospitales de referencia que actualmente carecen de electricidad o la tienen de forma limitada.



Un representante de la OMS en Ucrania, Bhanu Bhatnagar, indicó por vídeollamada que también se están enviando dos generados a Mariúpol con la intención de llevarlos a su destino final una vez que las condiciones de seguridad lo permitan. Ninguna ayuda humanitaria ha podido ingresar a esta ciudad en las últimas semanas.

"La gran batalla"

“Ahora podemos decir que las tropas rusas han comenzado la batalla por el Donbás, para la que se estuvo preparando durante mucho tiempo. Una gran parte de todo el ejército ruso se dedica ahora a esta ofensiva”, dijo Zelenski en un discurso difundido en Telegram. “No importa cuántos soldados rusos se traigan hasta aquí, lucharemos. Nos defenderemos”, aseguró.



Poco antes, el gobernador ucraniano de la región de Lugansk, Serguei Gaidai, también anunció el inicio de la ofensiva rusa contra el este de Ucrania.



“Esto es un infierno. Ha comenzado la ofensiva de la que llevamos semanas hablando”, dijo en Facebook.

Desde que Rusia anunció la retirada de sus tropas de la región de Kiev, ha concentrado sus fuerzas armadas en el este de Ucrania, objeto de frecuentes bombardeos desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero.



El ejército ucraniano anunció hace varias semanas una gran ofensiva de Moscú contra la región del Donbás, gran parte de la cual está bajo el control de los separatistas prorrusos de las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk.



Estados Unidos también había alertado ayer lunes de que Rusia estaba enviando refuerzos de material y soldados a la región del Donbás para lanzar una gran ofensiva de un momento a otro.



El portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, dijo que hay un flujo de equipamiento de artillería, apoyo para helicópteros y elementos para facilitar las operaciones de comando y control rusos en el Donbás.



“Creemos que han reforzado el número de sus grupos tácticos de batallón en el este y el sur” de Ucrania, apuntó Kirby.

Los grupos tácticos de batallón son típicos de las Fuerzas Armadas rusas y se trata de unidades, con entre 600 y 800 efectivos, con un alto nivel de preparación para librar combates de alta intensidad con distintos tipos de armas.



Kirby indicó que en los últimos días Rusia ha enviado más de 10 de estos grupos tácticos al este de Ucrania.



En paralelo, “hemos continuado viendo una concentración de bombardeos y ataques de artillería en el Donbás y en el sur, especialmente alrededor de Mariúpol”, remarcó el portavoz, quien destacó que los ucranianos siguen resistiendo en esa ciudad.



Pese a los preparativos para centrar su ofensiva en el Donbás, Kirby recordó que esta parte de Ucrania ha sido escenario de combates en los últimos ocho años.

De hecho, el portavoz estadounidense afirmó que los ucranianos han logrado algunos avances en el Donbás y han sido capaces de “asegurar” varios pueblos.



“Creemos que los rusos están dando forma y estableciendo las condiciones para futuras operaciones ofensivas”, señaló.



En paralelo a la alarma en el este del país, desde Leópolis, en el oeste y a 80 kilómetros de la frontera con Polonia, se reportaron ayer ataques con misiles, que dejaron al menos siete muertos.



Especialmente dramática es la situación en Mariúpol, la estratégica ciudad portuaria del Mar Negro, que sufre a diario los bombardeos rusos. Las autoridades ucranianas informaron ayer de que no es posible abrir corredores humanitarios para la evacuación de los civiles porque Rusia no da garantías de seguridad.

“El infierno en la tierra”

El comandante de la 36ª brigada de infantes de Marina ucraniana, Sergiy Volyna, que se encuentra defendiendo la ciudad de Mariúpol, escribió una carta al papa Francisco pidiendo intervenir “para salvar a la población civil exhausta de la ciudad”, según publicó el embajador de Ucrania ante la Santa Sede, Andrii Yurash, en sus redes sociales.



“¡Su Santidad, papa Francisco! Me dirijo a usted en busca de ayuda: ha llegado el momento en que solo las oraciones ya no son suficientes”, comenzaba la carta del militar que se encuentra en la ciudad sitiada por el Ejército ruso.



“No soy católico, soy ortodoxo. Creo en Dios y sé que la luz siempre vence a la oscuridad. He luchado durante más de 50 días en un asedio completo, y todo para lo que tengo tiempo es para una batalla feroz por cada metro de la ciudad sitiada”, describe.



Y añade: “Probablemente ha visto muchas cosas en su vida. Pero estoy seguro de que nunca ha visto lo que está pasando en Mariúpol. Porque eso es lo que el infierno en la tierra. Tengo poco tiempo para describir todos los horrores que veo aquí todos los días. En la fábrica, las mujeres con niños y bebés viven en búnkeres. En el hambre y el frío. Todos los días bajo el objetivo de los aviones enemigos. Los heridos mueren todos los días porque no hay medicinas, agua, comida”.



El militar concluye su carta pidiendo al pontífice que “salve sus vidas de las manos satánicas”.

Francisco concluyó ayer con el rezo del “Regina coeli” del Lunes de Pascua los ritos de Semana Santa, donde la guerra en Ucrania ha centrado sus mensajes, como el del domingo de Pascua, cuando llamó a la paz en Ucrania, “arrastrada por una guerra cruel e insensata”.



Además, el pontífice ha dicho que la diplomacia vaticana está haciendo de todo para mediar para detener la guerra y ha pedido una tregua en el periodo de Pascua ortodoxa, así como anunció que hará todo lo posible para poder ir a Kiev para llevar su cercanía y esperanza a la población.



Por su parte, el presidente estadounidense, Joe Biden, no tiene planes de viajar a Ucrania en un futuro próximo, según insistió ayer lunes la Casa Blanca tras la petición Zelenski, de que visitase el país para comprobar la devastación causada por la invasión rusa.



“No hay planes para que el presidente Biden viaje a Ucrania”, señaló Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca en rueda de prensa. Psaki indicó, no obstante, que sí se prevé el viaje de un alto funcionario estadounidense a Ucrania y no se revelará esa información antes de tiempo por “cuestiones de seguridad”. (AFP, EFE)

El día después de la guerra, ¿sin Putin?

El presidente francés, Emmanuel Macron, se mostró convencido ayer lunes de que una vez que la guerra de Ucrania acabe, los interlocutores cambiarán, al ser preguntado sobre si habrá que seguir hablando con el presidente ruso, Vladímir Putin. “Creo que el día después no habrá una vuelta a la normalidad con las mismas personas. Me parece que hay que dejarlo totalmente claro”, respondió en una entrevista al canal France 5. Poco antes, había dicho que no excluye “volver a hablarle” a Putin, porque “tenemos que preparar el día después, la paz”.

EE.UU. lamenta que China no condene la invasión de Ucrania

Estados Unidos lamentó ayer lunes que China aún no haya condenado la invasión de Ucrania por parte de Rusia y criticó que algunos altos cargos chinos repitan “la propaganda que emana del Kremlin”.



Así lo indicó en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, al hablar sobre la postura de China. “No solo no hemos visto a China condenar, como todo país debería, la brutalidad que las fuerzas rusas están empleando en Ucrania contra el pueblo ucraniano”, señaló Price. “De hecho -remarcó- hemos escuchado a algunos altos cargos de China repetir como loros parte de la propaganda más peligrosa que ha emanado desde el Kremlin”.



Estados Unidos ha advertido en reiteradas ocasiones a China de las consecuencias de que ofrezca apoyo militar o económico a Rusia y ha instado al gigante asiático a jugar un papel más activo para frenar la invasión militar rusa de Ucrania.

El portavoz estadounidense subrayó que “es un momento” en el que “todo país responsable” tiene una “obligación para dejar claro donde se posiciona en cuestiones donde no caben los matices”, como “la masacre de civiles y los gratuitos abusos de derechos humanos” por parte de las fuerzas rusas en Ucrania.



Según la ONU, hay confirmados ya 2.072 civiles muertos en la guerra en Ucrania, de los que 169 eran niños; mientras que más de 4,2 millones de personas han escapado en busca de refugio en países vecinos.