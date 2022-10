"A nuestro Jeff Bezos lo expulsamos a Uruguay", dijo Macri: a qué empresario se refirió

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"A nuestro Jeff Bezos lo expulsamos a Uruguay", lanzó en las últimas horas el expresidente Mauricio Macri sobre Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, que está radicado en el país y es considerado el hombre más rico de Argentina y dentro del millar a nivel mundial, de acuerdo al ranking Forbes.

Macri, quien presidió el país vecino entre 2015 y 2019, apuntó contra las políticas de su sucesor, Alberto Fernández, en entrevista con LN +, el canal de TV del diario La Nación. "Los políticos no generamos la riqueza, la gente crea la riqueza para después poder distribuir. Estados Unidos es Estados Unidos por los Bill Gates (fundador de Microsoft). (Barack) Obama fue un buen presidente, pero Bill Gates hace grande a Estados Unidos", comenzó señalando.



El periodista le indicó el caso de Galperín, nacido en Argentina que vive en Uruguay, y Macri retrucó: "A nuestro Jeff Bezos lo expulsamos a Uruguay". Bezos, fundador de Amazon, es el tercer hombre más rico del planeta con una fortuna de US$ 132.100 millones, según Forbes. Galperín, en tanto, se ubica en el puesto 789 del ranking, con una riqueza acumulada de US$ 3.400 millones.



Aludiendo a su pasado como presidente del club Boca Juniors, antes de su pasaje a la política partidaria, Macri remarcó que los políticos "en términos futboleros somos los cancheros: cortamos el pasto, ponemos las rayas, las redes y la gente hace los goles". Y apuntó: "Cuando vos crees que como canchero vos sos el protagonista, te querés llevar la pelota, las redes, los arcos, se va todo al demonio, que es lo que pasó en Argentina".



"Somos servidores públicos, que está al servicio del desarrollo en la sociedad, creando reglas transparentes de competencia, porque eso es lo que dignifica a la gente: que compita y que gane", insistió.



Macri remarcó en la entrevista que Argentina está "atrasada un siglo", y puntualizó: "Todavía no tenemos moneda, estabilidad, pero los que ya lo tienen, como Chile, Francia, los líos que tienen...".



"Necesitamos armar un equipo que todos toquemos la misma partitura, sino esto no va a cambiar", subrayó el exmandatario, que no confirmó si será candidato presidencial en las próximas elecciones.



Macri valoró que el presidente Fernández "está fuera de órbita" y consideró que "Argentina desde 2019 para acá se transformó en un país fuera de la ley". Y dio un paso más: "Nadie gobierna; ni ella (Cristina Kirchner), ni el presidente, ni (Sergio) Massa. La Argentina está hoy a la deriva, sin rumbo, tratando de tapar parches de un día para el otro, en el borde de la cornisa". Entre los principales problemas nombró la alta inflación, que "va rumbo a superar el 100%" y con "escasos" dólares.



Consideró que cuando llegó al poder en 2015 estaba en el "tercer subsuelo" y que de ganar su facción política se encontrará en el "séptimo subsuelo", valorando que "el ejército de demolición ha sido implacable: lo que habíamos arreglado, lo desarreglaron, y lo que no arreglamos, lo empeoraron".



"La gente pide más cambio, no menos; más libertad, no menos; hoy está lista para asumir que lo que hay que recuperar es la cultura del trabajo", sentenció el expresidente.