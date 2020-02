La novela tras el brexit: Johnson amenaza con abandonar negociación con la Unión Europea

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La negociación tras el brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE) comienza oficialmente el lunes, pero el gobierno de Boris Johnson ya dejó clara su posición ayer jueves: rechazará alinearse con las reglas del bloque y amenaza abandonar las conversaciones en junio.

Tras la salida oficial del Reino Unido de la UE el 31 de enero, ambas partes deben emprender el lunes la segunda, y más compleja, fase de negociación: la de su futura relación comercial.



Se trata de alcanzar un acuerdo de libre comercio que el Reino Unido desearía fuese tan amplio como el que la UE tiene, por ejemplo, con Canadá.



Sin embargo, la UE ya advirtió que el corto tiempo previsto -Johnson se niega a ampliar el periodo de transición más allá del 31 de diciembre- no permitirá alcanzar un acuerdo completo.



El ejecutivo británico publicó ayer jueves el documento con sus directrices para la negociación, dos días después de que lo hiciera la UE.



La UE pretende que el Reino Unido respete sus reglas a largo plazo en materia de subvenciones estatales, derechos laborales, medioambiente o fiscalidad. Pero los británicos ve las cosas de otro modo: no negociarán ningún acuerdo en el que no tengan el control de sus propias leyes.



De lo contrario “el gobierno tendrá que decidir si la atención del Reino Unido debe desviarse de las negociaciones y centrarse en la continuación de los preparativos” para romper bruscamente los lazos con la UE el 31 de diciembre.



Ambas partes tienen hasta junio para conseguir lo que el equipo negociador británico llamó “las líneas generales de un acuerdo” para que esté terminado en septiembre.



Reino Unido dijo que quiere, por ejemplo, compromisos “legalmente vinculantes” sobre el acceso al mercado financiero de la UE.

Una ruptura de la negociación equivaldría al temido escenario de un Brexit sin acuerdo, que los círculos empresariales británicos denunciaron con vehemencia durante los meses de caos político previos al 31 de enero debido a sus drásticas consecuencias económicas.

Con la fuerza que le otorga la aplastante mayoría legislativa conseguida en las elecciones de diciembre, Johnson está determinado a cumplir su promesa de completar el proceso a finales de 2020, sin ampliar el periodo transicional.



Durante dicha transición, que comenzó el 1 de febrero, nada cambia sustancialmente para permitir a empresas y administraciones adaptarse a la nueva situación.