Las noticias falsas sobre Marielle Franco que se propagan en las redes sociales

De un lado, miles de homenajes, recuerdos afectuosos y consignas. Del otro, mentiras, calumnias y ofensas publicadas y compartidas sin chequeo previo. La ejecución de la concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco y del chofer Anderson Gomes golpeó a Brasil y polarizó la internet. En la noche del crimen, se registraron en Twitter 594 menciones por minuto al nombre de la concejala, según un estudio de la Dirección de Análisis de Políticas Públicas (Dapp) de la Fundación Getúlio Vargas (FGV).



En los días siguientes, los hashtags cobraron espacio. Con un pero. Del total de citas al caso, el 7% pasó a plantear suposiciones no comprobadas sobre la mujer nacida y críada en la Favela da Maré, en la Zona Norte de Río. La jueza del Tribunal de Justicia de Río (TJ-RJ), Marília Castro Neves, llegó a acusarla de vínculos con el Comando Vermelho, una de las más peligrosas organizaciones de crimen organizado del país. Fue el fusbile para que se dispararan una serie de rumores en toda la web.

"Parece que quieren ejecutarla por segunda vez", sostuvo el fiscal regional Sidney Madruga, del equipo responsable de investigar a políticos y candidatos a cargos públicos. "Marielle estaba fuera de nuestro radar. No tenemos ninguna información sobre cualquier comportamiento negativo de ella. Es todo 'fake news'. En las redes sociales, lo que la gente hace es una descarga de odio, racismo y prejuicio. La gente está tratando de justificar una muerte injustificable". añadió.



Según indicó el corresponsal de TN en Brasil, Bruno Bimbi, la difusión de noticias falsas sobre Franco es responsabilidad de sectores vinculados a Jair Bolsonaro, el diputado de ultraderecha y probable candidato presidencial que en varias encuestas aparece detrás de Lula Da Silva en intención de voto. Bolsonaro, recordado por haber dedicado su voto a favor de la destitución de Dilma Rousseff al militar que torturó a la expresidenta durante la dictadura, es el único presidenciable que no manifestó su repudio al asesinato de la concejala.



A continuación, un listado de las noticias falsas sobre Marielle Franco que inundan las redes sociales en Brasil.

Marielle Franco y el narcotraficante

La concejala de Río de Janeiro jamás tuvo una relación con los narcotraficantes identificados como Marcinho VP. Uno de ellos, Márcio Santos Nepomuceno, del Complejo do Alemão, está preso desde 1997; el otro, Márcio Amaro de Oliveira, del Morro Santa Marta, permaneció un largo período distante de Río antes de su muerte, en 2003.



La foto que circula en internet sobre un matrimonio, con los rostros tapados, identificado como Marcinho VP y la concejala, fue publicada en un fotolog titulado "Ktaputas".

Al ver la foto completa, se puede ver claramente que la mujer no tiene ninguna semejanza con Marielle Franco. El hombre tampoco se parece a ninguno de los narcos.



La concejala era bisexual y estaba en pareja con Mónica Benício.

Marielle ganó con los votos del Comando Vermelho

Los datos del Tribunal Regional Electoral de Río muestran que el mayor índice de votos de la concejala fue registrado en barrios de la Zona Sur, reducto de la clase media y media alta de la ciudad. Cerca del 32% de los electores provienen de barrios como Jardín Botánico, Laranjeiras, Copacabana y Catete.



En la región de Favela da Maré, donde Marielle nació, una zona estigmatizada por la acción del tráfico de drogas y donde suele operar el Comando Vermelho, sólo recibió 187 votos.

Embarazada a los 16 años

Marielle Franco tenía 38 años. La concejala dejó una hija de 19 años, Luyara Santos. Es decir, que quedó embarazada a los 19.



Monica y Marielle vivían con la adolescente en una casa en Tijuca.

Marielle hacía campañas injustas contra policías

Es cierto que Marielle Franco cuestionaba el accionar de la Policía Militar de Río. La última denuncia de la concejala, realizada cuatro días antes de su asesinato, se concentraba en las operaciones policiales en una favela en Irajá, en la Zona Norte.



"El Batallón 41 está aterrorizando y violando a los moradores de Acarí. En esa semana dos jóvenes fueron muertos y arrojados en una cuneta", escribió en sus redes sociales.



Pero Marielle nunca se quedó de un solo lado. En la época en que fue asesora de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Río, ayudó a familiares de policías asesinados, según los relatos de familiares de las víctimas.