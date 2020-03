Un Nobel de Economía propone testeos masivos para frenar el coronavirus: "Es más barato que destruir la economía"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Premio Nobel de Economía 2018, Paul Romer, propone un plan de batalla contra el coronavirus que nada tiene que ver con paquetes de estímulo financiero. En vez de paquetes de estímulo megamillonarios, el profesor de la Universidad de Nueva York sugiere invertir fuertemente en la producción a gran escala de tests de detección del virus y equipamiento de protección.

- En su artículo publicado en The New York Times usted defiende un abordaje diferente al aislamiento tota para contener al coronavirus. ¿Cuál es el eje de su propuesta?

- Creemos que la única manera segura de que la gente vuelva a trabajar es impulsar los testeos a escala masiva y suministrarle grandes cantidades de elementos de protección a la población. Si hacemos eso, no tendremos que enfrentar la terrible disyuntiva actual entre dejar morir personas o dejar morir la economía . Llevará algún tiempo, un mes o dos hasta conseguir los kits de prueba y el equipamiento de protección, pero justamente por eso es que hay que invertir de manera urgente en esas dos soluciones.

-¿Pero hay que mantener la cuarentena hasta que podamos realizar los testeos masivos?



-Existe consenso en que la economía puede sobrevivir un par de semanas de aislamiento y que eso ayudará a salvar muchas vidas. O sea que mientras tanto hay que hacer eso. Pero dentro de un mes tendremos que contar con mejores opciones porque la economía no puede bajar la persiana durante un año o un año y medio .



-La Organización Mundial de la Salud (OMS) también recomienda testear masivamente a la población, pero muchos gobiernos alegan no tener kits de prueba o reactivos suficientes. Si adoptan su idea, ¿cómo podrían resolver esa carencia?



-Pasará un tiempo hasta que tengamos tests y equipamiento suficiente, pero si hoy mismo gastamos 100.000 millones de dólares en eso, en pocos meses tendremos todo lo necesario. Los gobiernos dicen que no alcanzan los kits de prueba, pero eso es simplemente absurdo: si ahora no tienen, lo que tienen que pensar es cómo hacer para conseguirlos.



-¿Y qué tendrían que hacer? ¿Reconvertir gran parte de la industria en fábricas de tests y de equipamiento de protección, como barbijos?



-Hay que aumentar drásticamente la producción de tests y de equipamiento de protección . Y efectivamente eso implica la reconversión de la capacidad productiva existente en pos de ese objetivo. No será barato ni fácil , pero resultará mucho más barato que permitir el derrumbe de nuestras economías.



-¿Comentó sus ideas con las autoridades? ¿Se mostraron receptivas?



-Las autoridades de todo el mundo están muy distraídas, casi en pánico. Es muy difícil hacer que paren a pensar en un plan que empezaría a funcionar dentro de tres meses. Hago lo mejor que puedo, pero es difícil ser escuchado. Es conveniente pensar en tres horizontes temporales . Hoy, los gobiernos están tan preocupados por las próximas dos semanas que no logran pensar en lo que harán dentro de tres meses. Pero por el lado económico, miran los próximos 18 meses y gastan billones de dólares en estimulo. Pero nadie piensa en lo que hay que invertir para que de aquí a tres meses no estemos en la misma situación que hoy, una vez frente a dos opciones terribles.

-Usted afirma que si mantenemos el distanciamiento social extremo durante 12 a 18 meses, se muere la economía, pero muchos especialistas afirman que la cuarentena será total apenas unos meses hasta aplanar la curva del virus. Siendo así, ¿no conviene mantener la estrategia de aislamiento?



-El problema es precisamente ese: si recurrimos a la cuarentena total, sea por dos semanas o dos meses, cuando la retiramos el virus vuelve a propagarse rápidamente.



-¿O sea que para usted la cuarentena no resolverá el problema?



No hay evidencia alguna de que un aislamiento de semanas o meses siga funcionando cuando se lo empieza a flexibilizar. Los modelos predictivos sugieren que cuando se relaja el aislamiento, la epidemia vuelve a crecer. Lo que nosotros proponemos puede aplicarse a lo largo de 12, 18 o 24 meses, porque la realidad es que no podemos seguir en cuarentena durante un año. Tampoco podemos imponer un aislamiento total y después flexibilizarlo porque el virus vuelve. Sí podemos invertir durante dos o tres meses como decimos nosotros. Pero la gente no está pensando seriamente en ese horizonte temporal y están demasiado preocupadas en qué hacer en las próximas dos semanas.



-¿Cree que debería hacerse un esfuerzo global de testeos masivos?



En este momento es imposible coordinar algo como eso.



-Su artículo fue escrito pensando en Estados Unidos. ¿Su modelo también sería adecuado para un país como Brasil, que tiene un sistema de salud precario y millones de personas que viven en favelas?



-Totalmente. Puede ser aplicado en cualquier lugar. Mi mensaje es este: para contener el virus, hay que testear frecuentemente a la gente y aislar de inmediato durante dos semanas a quienes den positivo. La ventaja es que el resto de las personas puede trabajar , seguir con su vida.



-¿Pero es factible testar con regularidad a gran parte de la población de un país como la India, por ejemplo, con sus 1300 millones de habitantes?



-Es más barato testearlos a todos que destruir la economía encerrándolos en sus casas. Imagine que la cuarentena en Brasil logra exterminar completamente el virus. Después, cuando ingresen a Brasil personas llegadas de países que no adoptaron esa estrategia, los brasileros empezarán a contagiarse otra vez. O sea que el mejor método es el aislamiento selectivo , en base a testeos regulares y frecuentes. Y para eso no hace falta violar la privacidad de nadie, ni perseguir a las personas. Basta con garantizar que quienes dieron positivo se queden confinados durante un tiempo.