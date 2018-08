Al menos 29 niños murieron en un ataque contra un ómnibus en Yemen

Al menos 29 niños murieron el jueves en un ataque contra un ómnibus en una provincia del norte de Yemen, en la cual la coalición liderada por Arabia Saudita anunció haber efectuado una "operación militar legítima".



Un hospital con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) "recibió los cuerpos de 29 niños de menos de 15 años y 48 heridos, entre ellos 30 niños", anunció la organización en Twitter.



En Saná, la capital de Yemen, controlada por los rebeldes hutíes, un portavoz del CICR explicó que el balance de víctimas no es definitivo porque algunos fueron trasladados a otros hospitales.



La coalición reconoció haber llevado a cabo un ataque aéreo contra un bus, pero sostiene que este no transportaba niños, sino "combatientes hutíes", declaró su portavoz, Turki al Maliki.



La región de Saada es el bastión de los rebeldes hutíes, a los que combate la coalición dirigida por Arabia Saudita, que interviene en apoyo a las fuerzas del presidente Abd Rabbo Mansur Hadi.



Los medios de los rebeldes hutíes dieron por su parte un balance de 50 muertos y 77 heridos, una cifra que aún no pudo confirmarse de manera independiente.



Un portavoz del ministerio de Salud de los hutíes, citado por la cadena de televisión rebelde Al Masirah, confirmó que el balance era especialmente alto porque el ataque golpeó un mercado muy frecuentado.



"Ataque horrible "



Según la ONG Save The Children, que condenó un "ataque horrible" y pidió una investigación independiente, el ataque se produjo en un momento en que los niños regresaban en ómnibus a la escuela tras un pícnic.

"De nuevo, numerosos niños habrían muerto o resultado heridos cuando un autobús escolar fue atacado en el norte de Yemen. Todos estos niños tendrían menos de 15 años ¿El mundo realmente necesita ver más niños inocentes muertos para poner fin a la guerra cruel en Yemen?", se preguntó el director del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) para Oriente Medio, Geert Cappelaere.



La coalición calificó su ataque de "operación militar legítima".



"El ataque que se registró hoy en la provincia de Saada es una operación militar legítima contra elementos que [...] dispararon un misil hacia la ciudad [saudita] de Jizan, causando un muerto y heridos entre los civiles" el miércoles, señaló en un comunicado.

La coalición anunció el miércoles que la defensa antiaérea saudita había interceptado en el sur del país un misil lanzado por los rebeldes hutíes, cuyos restos mataron a un yemení e hirieron a otras 11 personas.



La ONG Médicos Sin Fronteras dijo en Twitter estar "profundamente entristecida" por el ataque del jueves, subrayando que esta zona, en la que proporciona apoyo médico, es inaccesible desde hace un mes debido a razones de seguridad.



"Los civiles siguen pagando el precio más alto después de tres años de guerra en Yemen", lamentó.



Acusaciones cruzadas



Hace una semana, la coalición liderada por Arabia Saudita negó rotundamente haber lanzado ataques que, según el CICR, dejaron 55 muertos y 170 heridos en Hodeida, en el oeste de Yemen.



Esta ciudad está bajo control de los hutíes, que también acusan a la coalición de ser responsable de estos ataques. Pero la coalición, que ya sido acusada de otros ataques indiscriminados, los desmiente y acusa a su vez a los rebeldes.



Los responsables de la coalición admitieron su responsabilidad en algunas ofensivas en las que murieron civiles, pero acusan a los hutíes de mezclarse con los civiles o utilizarlos como escudos humanos.



La coalición volvió a repetir este argumento el jueves, tras haber afirmado en un primer momento que el objetivo eran responsables de disparos de misiles a Arabia Saudita.

Sus responsables afirman que "esta operación fue llevada a cabo respetando el derecho humanitario internacional" y acusan a los hutíes de reclutar niños.



Los rebeldes hutíes, que forman parte de la minoría zaidita (una rama del chiismo), se consideran marginados en un país mayoritariamente sunita y tienen el apoyo de Irán, que niega sin embargo darles apoyo militar.



La guerra de Yemen dejó más de 10.000 muertos desde la intervención de la coalición en marzo de 2015 y provocó "la peor crisis humanitaria" en el mundo, según la ONU.