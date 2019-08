Nicolás Maduro lanza una nueva persecución contra la oposición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Tribunal Supremo de Venezuela ordenó ayer lunes enjuiciar a tres diputados opositores por delitos como traición a la patria, lo que eleva a una docena el número de parlamentarios procesados por la justicia penal que responde al régimen de Nicolás Maduro.

Los legisladores José Guerra, Tomás Guanipa y Juan Pablo García fueron acusados de la “comisión flagrante”, además, de conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir y usurpación de funciones, entre otros cargos, según un comunicado del tribunal.



La medida llega luego de que Maduro advirtiera la semana pasada de que se castigará con severidad a los “traidores” que han apoyado las sanciones de Estados Unidos.



El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no precisó en lo inmediato las causas de la acusación, que se suma a la de diez diputados a quienes esa corte vincula con un fallido alzamiento militar contra el presidente Nicolás Maduro, el pasado 30 de abril.



La corte envió el caso de estos tres nuevos congresistas a la todopoderosa Asamblea Constituyente, controlada por el régimen, para que les levante los fueros y puedan ser juzgados.



Guerra es economista y profesor universitario, forma parte de la Comisión de Finanzas del Parlamento; Guanipa es secretario general de su partido, el mismo en el milita el excandidato presidencial Henrique Capriles; mientras que García Canales pertenece al mismo partido que la exdiputada María Corina Machado.



Los otros diez parlamentarios ya fueron despojados de su inmunidad, debido a lo cual se refugiaron en sedes diplomáticas, se exiliaron o pasaron a la clandestinidad.



"Nueva locura".

El líder opositor venezolano Juan Guaidó había denunciado el domingo que la oficialista Asamblea Constituyente estudia disolver el Parlamento o adelantar elecciones legislativas.



“Hemos recibido información importante sobre las pretensiones de una nueva locura” de “un régimen que no tiene escrúpulos”, expresó Guaidó, que preside la Asamblea Nacional, único poder en manos de la oposición.



“Pretenden clausurar ilegalmente el Parlamento venezolano, por eso la convocatoria irregular el día de mañana (por hoy lunes) de la ANC”, por Asamblea Nacional Constituyente, dijo Guaidó.

Juan Guaidó. Foto: Reuters

En un mensaje transmitido por redes sociales, Guaidó indicó que entre las posibles medidas que puede tomar la Asamblea Constituyente está “convocar ilegalmente a elecciones” al Parlamento y “perseguir masivamente a diputados”.



“A esta hora no tienen decisión política a lo interno del régimen y del estamento militar”, señaló.



La Asamblea Nacional, cuyas decisiones son consideradas nulas por la justicia tras declararla “en desacato”, fue elegida en 2015 y su mandato termina en 2021.



Diosdado Cabello, jefe de la Constituyente y segundo hombre fuerte del régimen, le respondió ayer a Guaidó. “Salen diciendo que van a eliminar la Asamblea, pero si se ha eliminado ella sola. Nadie le para, no funciona. Acuerdan cosas y no las cumplen”, dijo Cabello.

Diosdado Cabello habla en una sesión de la Constituyente. Foto: AFP

“No se vayan de vacaciones porque le vamos a hacer la vida imposible en estos 30 días”, agregó apuntando contra los legisladores opositores.



Guaidó apuntó el domingo que dentro del mismo gobierno hay sectores en desacuerdo con las posibles acciones contra el Parlamento y agregó que si el oficialismo da ese paso “resultará una fase de conflictividad superior” en el país.



Las elecciones parlamentarias son cada cinco años y las próximas estarían previstas para diciembre de 2020.



En 2015, la oposición se quedó con al menos 109 de los 167 escaños de la Asamblea Nacional, arrancándole al oficialismo el control legislativo por primera vez en 16 años.



Pero los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), de Maduro, se retiraron de la Asamblea en 2017 y conformaron la Constituyente, electa en unos comicios denunciados por fraude por la oposición.