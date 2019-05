Nicolás Maduro arenga a los militares: “Llegó la hora de combatir”

Nicolás Maduro arengó ayer jueves a los militares para que se mantengan unidos, y los llamó a “desarmar a cualquier traidor, a cualquier golpista”, en referencia al líder opositor Juan Guaidó, que el martes puso en marcha la “Operación Libertad” para forzar la caída del régimen chavista.

“Sí, estamos en un combate”, lanzó Maduro desde una tarima, con gorra militar, en Fuerte Tiuna, principal destacamento en Caracas.



En el acto, transmitido temprano por la televisión oficial, Maduro apareció rodeado de integrantes del alto mando que pronunciaron discursos, algunos de los cuales incluyeron insultos a Guaidó y advertencias para aquellos uniformados que sean “desleales” al mandatario. Unos 4.500 soldados escuchaban formados en un enorme patio.



“La Fuerza Armada tiene que mostrarse ante el pueblo unida, cohesionada y subordinada al mando constitucional (...) tiene que mostrarse una Fuerza Armada socialista”, dijo Maduro, que tenía a su lado al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. “Sí, estamos en un combate, máxima moral en ese combate para desarmar a cualquier traidor, a cualquier golpista”, arengó.

Repitiendo la consigna “leales siempre, traidores nunca”, Maduro señaló a los militares que no deben vacilar a la hora de desarmar conspiraciones opositoras y de Estados Unidos. “Nadie puede tener miedo”, afirmó Maduro, quien marchó con los oficiales y la tropa dentro de la instalación.

“Ha llegado la hora de combatir, ha llegado la hora de dar un ejemplo (...) al mundo y decir: en Venezuela hay una Fuerza Armada consecuente, leal, cohesionada, unida como nunca antes, derrotando intentonas golpistas de traidores que se venden a los dólares de Washington”, subrayó Maduro.



En un intento para atraer a la Fuerza Armada, Guaidó, presidente del Parlamento de mayoría opositora, intentó el martes un levantamiento militar. Pero la cúpula castrense ratificó su adhesión a Maduro y 25 uniformados rebeldes pidieron asilo en la embajada de Brasil.

El opositor Leopoldo López, liberado por ellos de su prisión domiciliaria, se refugió en la embajada española. Ayer jueves, una corte venezolana ordenó el arresto de López.



“Vamos contra todo aquel desleal”, dijo por su parte Remigio Ceballos, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, en el acto junto a Maduro. “No nos dejamos mandar por nadie y mucho menos por un idiota que se hace pasar por presidente”, agregó en referencia a Guaidó.

Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países que cuestionan la reelección de Maduro, ha ofrecido beneficios a los militares que se sumen a una transición.



Maduro, sin embargo, aún tiene el control de la cúpula militar, y apoyo de Rusia, China y Cuba.

Las dudas de EE.UU.

El delegado de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, dijo el miércoles que pese a los discursos de los uniformados sobre su fidelidad a Maduro hay dudas hasta dónde lo están respaldando.



“Aun cuando alguien dice ‘soy totalmente leal al presidente’ no se puede contar con eso”, agregó al canal venezolano VPI. Lo que es “más importante para mí es que la mayoría del alto mando estaba de acuerdo que Nicolás Maduro tenía que salir”, señaló Abrams.



Representantes de la oposición se habrían acercado a varias figuras clave de la Fuerza Armada en los últimos meses, incluido un general de alto rango del ejército, según el general retirado Antonio Rivero y otro antiguo miembro del Ejército de Venezuela que habló bajo la condición de anonimato.

El miércoles, los principales asesores de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieron en la Casa Blanca para discutir sobre los posibles pasos para una salida de Maduro, dijo un funcionario del gobierno. Se discutieron sanciones, diplomacia y opciones de defensa, agregó el funcionario, quien señaló que hubo “avances significativos en materia de defensa”, sin dar detalles o decir si se tomaron decisiones.



El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, dijo que Padrino, junto con el presidente del Tribunal Supremo y el comandante de la Guardia Presidencial, le habían dicho a la oposición que Maduro necesitaba abandonar el poder.



Pero Padrino expresó su rechazo a las propuestas del líder opositor en el acto de ayer donde estaba Maduro. “No vengan a comprar con una oferta engañosa (...) como si uno no tuviese dignidad. Aquellos que hayan caído en vender su alma dejan de ser soldados, no pueden estar entre nosotros”, agregó Padrino López.



Maduro realizó actos similares al de Fuerte Tiuna en enero, luego de que 27 militares lo desconocieran y se atrincheraran en un batallón de Caracas, y de que Guaidó se proclamara presidente encargado.

En la OEA preparan condena a Rusia y Cuba por injerencia

Varios países, entre ellos Colombia y Estados Unidos, están preparando una resolución para condenar en la Organización de Estados Americanos (OEA) la injerencia en Venezuela de Cuba, China y Rusia, aliados a Nicolás Maduro, informó ayer la agencia EFE.



Esas fuentes explicaron que la sesión de ayer de la OEA sobre “el papel de actores externos en Venezuela” sirvió para preparar el terreno para esa resolución.



El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo que se estaba preparando esa resolución. Trujillo no reveló cuándo se presentará la resolución y agregó que aún queda trabajo por hacer.



Estados Unidos opina que la campaña contra Maduro del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por 54 países, no ha triunfado hasta ahora debido a la influencia de unos 25.000 cubanos que presuntamente actúan dentro de la estructura castrense y de inteligencia del régimen chavista.



Cuba sostiene, sin embargo, que no mantiene efectivos militares y de seguridad en Venezuela.



En la OEA, la mayoría de los países se mostraron unidos en condenar las acciones de Rusia y Cuba en Venezuela; y solo Nicaragua expresó su apoyo a Maduro al considerar que la propia sesión era un intento de “intervenir” en los asuntos internos de un país, mientras que Bolivia -otro aliado tradicional del chavismo- permaneció en silencio. Mientras, seis naciones caribeñas (Antigua y Barbuda, Surinam, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, así como Trinidad y Tobago) se ausentaron de la sesión, algo que han hecho en varias ocasiones desde que Gustavo Tarre, enviado de Guaidó, comenzara el mes pasado a ocupar el escaño de Venezuela.



La sesión fue convocada por Colombia, cuyo embajador Alejandro Ordóñez criticó la “protección” que el chavismo otorgó durante años a la guerrilla de las FARC, y que actualmente concede al ELN.