Quién es Nicolás de Jesús Cruz, el autor de los disparos en colegio de Florida

Un joven armado abrió fuego este miércoles en una escuela secundaria de Florida y mató a varias personas mientras cientos de estudiantes huían despavoridos a las calles, para luego ser detenido por la policía, dijeron autoridades.



El sospechoso fue detenido en la tarde del miércoles, dijo un vocero del alguacil del condado de Broward. Minutos más tarde se supo que el atacante tiene 19 años es un exalumno y se llama Nicolás de Jesús Cruz.



Con poca presencia en redes sociales, según la cuenta de Instagram del joven, era un fanático de las armas y en los pocos posteos que subió a esa red social se ven diferentes tipos de pistolas y a él empuñándolas.



El joven había sido identificado como una amenaza potencial para los estudiantes, según declaró uno de los profesores del centro educativo al diario Miami Herald.



“Nos dijeron el año pasado que no se le permitía el ingreso al campus del colegio”, indicó el profesor de matemáticas, Jim Gard, quien dijo que el detenido estuvo en sus clases el año pasado. “Hubo problemas con él porque amenazaba a estudiantes. Tengo entendió que le pidieron que no siguiera en el colegio”.



Gard estima que la administración del liceo envió mensajes por correo electrónico a los profesores advirtiendo que el estudiante hizo amenazas contra compañeros en el pasado y no debe ser aceptado en el campus con una mochila, indicó Miami Herald.



El ataque en la secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, a unos 72 kilómetros al norte de Miami, ocurrió poco antes de que terminara la jornada diaria. La escuela fue cerrada y algunos estudiantes se escondieron en las aulas mientras la policía buscaba al pistolero.

Con información de La Nación (GDA) y medios de Estados Unidos