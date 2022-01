Nicolás Albertoni: “Estados Unidos podría ser un aliado más proactivo”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

-¿Qué impacto pueden tener las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia para América Latina?



-Se darán efectos indirectos que habrá que prestar atención. Concretamente, el creciente foco de Estados Unidos en Eurasia va en detrimento del foco que Washington está poniendo en América Latina desde hace tiempo, pero ahora claramente se potencia. Desde América Latina concretamente, de intensificarse las tensiones entre ambos países, es de prever que los gobiernos de esta región se van a alinear más o menos conforme a las alianzas usuales.

-¿A qué se refiere con “alianzas usuales”, podría citar algún ejemplo?



-Los gobiernos cercanos a la visión de Estados Unidos -por ejemplo, Ecuador- respaldarán su postura; y los que no, darán apoyo a Rusia, por ejemplo, Venezuela y Nicaragua. Habrá que ver qué posición, si decide tomarla, tendrá el gobierno entrante de Chile. Lo cierto es que Estados Unidos sigue con un tono bajo respecto a la agenda de América Latina que va más allá de México.

-¿Qué opina sobre esa política norteamericana?



-Es razonable que Estados Unidos esté mirando hacia Eurasia. Más allá de que es un país muy importante, con una política exterior muy dinámica, no puede poner el foco en cinco horizontes a la vez. Si vemos que Eurasia sigue tomando protagonismo, Estados Unidos va a tener que seguir en ese frente.



Pero no se debe olvidar de lo importante de América Latina, que sigue siendo clave para la política hemisférica. Basta con ver que asumió Daniel Ortega un gobierno completamente ilegítimo y nadie pudo detener esa aberrante elección.



Es realmente clave que no solo Biden y su equipo -cosa que ya sucede en gran medida- vean que hay una América Latina para una agenda estratégica (con temas de sustentabilidad, institucionalidad democrática), más allá de Centroamérica.

-¿Qué está pasando en esta región ante ese tono bajo de Estados Unidos que usted menciona?



-En un contexto de recesión económica y en gran medida política también, a nivel mundial, varios países de América Latina buscan socios que los ayuden a afrontar esta crisis. De aquí que, cada paso que Estados Unidos no avanza en este vinculo, algún otro poder lo hará, me refiero por ejemplo a China.



Pero una hipótesis válida a ser considerada es que, dado los giros políticos que toma hoy la región (pensemos en Peru y Chile), donde para este año se esperan tres elecciones claves para Estados Unidos (Costa Rica, Brasil y Colombia), desde Washington se está esperando para tomar un rol más protagónico, y no gastar una sobrepresencia hoy cuando los vientos pueden cambiar pronto.



Lo desafiante será medir dónde está el equilibrio. Porque si Estados Unidos espera dar el paso de adoptar un rol más cercano -por ejemplo, con visitas de Biden a América del Sur-, si esto sucede hacia la última elección de la región para este año, posiblemente ya sea tarde para EE.UU.

Nicolás Albertoni. Foto: Archivo El País

-¿Tarde en qué sentido?



-Ante elecciones ya concretas, puede ser tarde para su accionar. Ya un mapa político regional hacia el horizonte que pretendería tener Estados Unidos, en términos realistas, sería tarde.



Obviamente eso no implica que Estados Unidos deje de querer acercarse a América Latina, pero está el debate sobre el equilibrio y el cuándo empezar a avanzar.



Hay tres horizontes muy importantes este año, que son las elecciones de Costa Rica, Colombia y Brasil. Y ante la hipótesis de que EE.UU. se muestra como esperando a fines de 2022 para posicionarse, no será lo mismo en términos políticos.



Podría mostrar cercanía, cooperación, incluso hacia los dos posibles “bandos”, ya que estoy seguro que Lula perfectamente recibiría a Biden, como lo haría Bolsonaro. En el caso de Colombia, lo haría Petro y también su opositor.



Básicamente Estados Unidos podría mostrarse como un aliado un poco más proactivo en la región, como así se está mostrando en gran medida China. No estoy defendiendo a un lado u otro, pero sí vemos a China acercándose más proactivamente a América Latina.