Netanyahu en problema para formar gobierno

El mandatario intenta lograr desde los comicios del 9 de abril los apoyos para crear un Ejecutivo con una mayoría simple de al menos 61 diputados -de 120--, pero sigue sin garantizarse el apoyo de uno de los socios fundamentales, el exministro de Defensa y líder del partido ultraderechista Israel Nuestro Hogar, Avigdor Lieberman.

El principal obstáculo es un proyecto de ley para el reclutamiento en el servicio militar de los judíos ultraortodoxos, que Lieberman exige que se apruebe al pie de la letra, mientras dos formaciones religiosas -también necesarias para la coalición que trata de montar Netanyahu- se oponen tajantemente a la legislación.



Ante las trabas, el partido Likud de Netanyahu impulsa un proyecto de ley para disolver el Parlamento que ya ha sido aprobado en primera lectura, que exige que, si no logra formar gobierno, permita que el presidente, Reuvén Rivlin, encargue su formación a otro político, en vez de disolver la Cámara y convocar a elecciones.



Para salir de la crisis, la lista de centro-derecha del principal opositor de Netanyahu, el general Benny Gantz, dijo estar dispuesta a formar un gobierno de unión con el Likud. Un gobierno como este tendría una sólida mayoría de 70 diputados. Pero el partido de Gantz pide que ese gobierno no incluya a Netanyahu, algo que él no parece querer aceptar.