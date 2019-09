Netanyahu o Gantz, las dos opciones para Israel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En Israel votarán hoy martes, sin que las encuestas arriesguen un claro ganador. Uno de los escenarios más probable es la formación de un gobierno de unidad con los dos principales partidos: el Likud del primer ministro Benjamín Netanyahu, y Azul y Blanco, que lidera Beni Gantz.

La mayoría de sondeos pronostican a cada uno de ellos alrededor de 32 escaños, de un total de 120 que conforman la Knéset (Parlamento).



Los partidos con los que el actual primer ministro pretende formar una coalición son el ultraderechista Yamina, que obtendría alrededor de 9 diputados, y los ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá, que conseguirían 7 cada uno.



De esta manera, Netanyahu alcanzaría alrededor de 55 escaños, seis menos de los 61 necesarios para tener mayoría simple en la Cámara, algo que tampoco lograría en el caso de que el extremista Poder Judío (Otzma Yehudit) consiguiera entrar en el Parlamento.



Israel Nuestro Hogar, liderado por Avigdor Lieberman, abanderado de la laicidad del Estado, ha asegurado que no lo apoyará mientras este siga aceptando el “chantaje” de los ultraortodoxos.



El bloque de centro y de izquierda que busca encabezar Gantz estaría compuesto, en principio por Azul y Blanco, la Unión Democrática y la alianza Laborismo-Guesher, ambos alcanzando alrededor de 5 bancas, lo que les dejaría en 42. Asumiendo que la Lista Unida, compuesta por los partidos árabes y que obtendría 11 escaños, mantenga su posición de no sumarse a ninguno, Gantz estaría lejos de poder formar una coalición de gobierno.



Con este escenario, Lieberman, con los alrededor de 10 asientos que le dan las encuestas, volvería a tener la llave del Ejecutivo. Pero este mezcla dos elementos que resultan difíciles de conciliar para ambos bloques: una política ultraderechista con una defensa férrea de la separación de la religión del Estado.



Tanto Gantz como Lieberman han sugerido la formación de una coalición laica con el Likud, para dejar a los partidos extremistas fuera del gobierno. En ese caso, el interrogante sería, primero, si la encabeza Likud o Azul y Blanco y, segundo, si contará o no con la presencia de Netanyahu. Se especula que, como parte de las negociaciones, Netanyahu requeriría una ley de inmunidad, que le protegería en los casos de corrupción de los que se le acusa, algo que Gantz, en principio, no estaría dispuesto a aceptar.



“Raros son los momentos en los que los electores están ante dos opciones tan diferentes, dos caminos, y deben elegir cuál de ellos tomar”, dijo Gantz en un artículo en hebreo publicado ayer lunes en los principales diarios de Israel.



“Bajo mi gobierno, el partido Azul y Blanco cambiará la dirección del timón del Estado israelí hacia más democracia. Se acabaron las divisiones para reinar; al contrario, se tomarán acciones rápidas para formar un gobierno de unión”, aseguró Gantz, que dice querer dirigir el país en “el interés de todos los israelíes” y “no en el interés de los grupos de presión”.

Cerca de 6,4 millones de habilitados a votar.

Cerca de 6,4 millones de israelíes están llamados a votar hoy martes. Se podrá votar hasta las 22 hora local (las 18 en Uruguay). Los israelíes podrán elegir entre 31 listas electorales a sus representantes en una Cámara de 120 asientos. El umbral exigido del 3,25% de votos emitidos para lograr escaño hará, sin embargo, que solo nueve o diez listas lo logren. De los 6,4 millones de habilitados, 79% son judíos, 16% árabes y el 5% restante pertenecen a otras minorías. Las principales listas electorales son: Likud, derechista, liderado por Benjamín Netanyahu. Azul y Blanco, principal coalición opositora, que lleva como candidato a primer ministro a Beni Gantz. Lista Unida, unión de cuatro partidos de árabes-israelíes. Israel Nuestro Hogar, de Avigdor Lieberman, secular y ultraderechista.