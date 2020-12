Nashville: la policía y el FBI investigan la explosión de una camioneta en Navidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La policía y el FBI investigan este sábado la explosión de una camioneta el viernes en Nashville, en Tennessee, donde el gobernador Bill Lee pidió a la Casa Blanca declarar el estado en situación de emergencia ante la magnitud de los daños.

El estallido, que ocurrió el viernes, destrozó parte de una calle comercial en el centro histórico de la capital de la música country.

Tres personas resultaron heridas en la explosión y no se confirmó ninguna muerte hasta el momento, aunque se hallaron tejidos en el lugar que podrían ser restos humanos, según el jefe de la policía local, John Drake.



"Esta mañana visité la zona de la explosión, los daños son impactantes y es un milagro que no muriera ningún residente", escribió este sábado el gobernador, Bill Lee, en las redes sociales.



Lee pidió al presidente saliente, Donald Trump, declarar el estado de Tennessee en situación de emergencia.



Según él, al menos 41 comercios sufrieron daños. "Esos edificios, muchos de ellos históricos, y otros más deberán ser examinados por ingenieros para verificar su integridad estructural y su seguridad", explicó en una carta dirigida a la Casa Blanca.



La caravana estaba estacionado ante un edificio de la compañía telefónica AT&T, que sufrió daños por la explosión que perturbaron las telecomunicaciones en Tennessee y en estados como Alabama y Kentucky.



A&T indicó este sábado que se instalaron dos antenas de telefonía móvil en el centro de Nashville y otras muchas en la zona para restaurar las comunicaciones.



El FBI y la agencia federal encargada del manejo de armas y explosivos iniciaron una investigación sobre lo ocurrido. "La investigación continúa, aún ignoramos el móvil y seguimos todas las pistas posibles", dijo Drake el viernes.

Cronología

Según una cronología descrita por el gobernador, la policía acudió al lugar de los hechos el viernes por la mañana después de que vecinos alertaran de disparos sobre las 5:30 horas. Los agentes localizaron la caravana sospechosa a las 6:00.



Quince minutos después, los agentes "oyeron la grabación de una cuenta atrás" que procedía del interior del vehículo. El mensaje difundido por un altavoz advertía que una bomba iba a explotar a las 6:30 horas y llamaba a evacuar el barrio.



La policía ignora si había alguien en el interior del vehículo en el momento de la explosión.