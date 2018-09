Nahir Galarza habló desde la cárcel: "Me molesta que hayan fomentado odio hacia mí"

Nahir Galarza, la argentina que el 29 de diciembre pasado asesinó de dos tiros a su novio, Fernando Pastorizzo, en Entre Ríos, fue trasladada la semana pasada a una cárcel común.



El traslado se realizó luego de que estuviera ocho meses en la Comisaría del Menor y la Mujer de Gualeguaychú. Ella esperaba pasar a una cárcel-granja que tiene dormitorios en vez de pabellones, pero finalmente fue reubicada en la Unidad Penal N°6 en Paraná, la única cárcel para mujeres de la provincia.

Hoy lunes el portal argentino Ahora publica una entrevista exclusiva con la joven, que habla por primera vez con los medios. Nahir dijo que hay "dos cosas" que le "molestan mucho".



Una de ellas es que se diga que Fernando era su novio: "Se dijo eso en todos los medios. Me molesta porque no es así. No voy a hablar de la causa porque no puedo, ni tampoco quiero quedar bien con nadie, porque la verdad que no me interesa, pero me molesta que se diga eso. Más allá de que hayan caratulado la causa como homicidio agravado por el vínculo, la verdad es que nunca tuve novio. Ni Fernando ni nadie, más que nada porque yo nunca quise. Yo era de salir todos los fines de semana para disfrutar de la edad que tengo. Sí es cierto que me veía siempre con él. Pero, a ver, verte con alguien no es ser novios. Así como me veía con él, me veía con un montón de chicos más. Y no me da vergüenza decirlo porque es la verdad, todo el mundo lo hace. Nunca tuve novio, ni él ni nadie".

RELACIONADAS El último pedido de Nahir Galarza antes de que la trasladaran a la cárcel de Paraná By Rosana Decima El último pedido de Nahir Galarza antes de que la trasladaran a la cárcel de Paraná El último pedido de Nahir Galarza antes de que la trasladaran a la cárcel de Paraná Nahir Galarza fue trasladada a una cárcel común By Lucía Baldomir Nahir Galarza fue trasladada a una cárcel común Nahir Galarza fue trasladada a una cárcel común ¿Quién es Nahir, la argentina sentenciada a perpetua por el asesinato de su novio? By Rosana Decima ¿Quién es Nahir, la argentina sentenciada a perpetua por el asesinato de su novio? ¿Quién es Nahir, la argentina sentenciada a perpetua por el asesinato de su novio?

Y la otra cosa que le molesta, contó, es el papel de Jorge Zonzini, que durante un tiempo fue su vocero:"Yo a ese señor no lo conozco, es mentira que habla conmigo, es mentira que sabe sobre la causa, es mentira que sabe sobre el hecho, es mentira que me conoce. Hablé una sola vez en febrero, sí. Pero mis papás no lo contrataron nunca, él se ofreció y yo le dije que quería probar a ver qué iba a hacer. Me dijo: ‘Yo voy a contar tu verdad, porque todo el mundo te está matando’. ‘Bueno’, le dije yo. ‘Vamos a probar’ (...) Cuando vi todo ese escándalo que estaba armando, le dije que no quería que siguiera diciendo todas esas mentiras. Pero como yo estaba encerrada y mis padres no miran televisión porque no querían saber nada con la prensa, se aprovechó de eso y todo lo que se ha hablado se ha hecho en base a lo que él piensa, porque él no me conoce. La vez que lo vi, lo vi 15 minutos, me dijo: ‘Yo voy a hacer esto y esto otro’, pero ni siquiera me preguntó nada sobre mí. No entiendo por qué le dan letra a ese señor. No puedo ni escuchar nombrarlo. Habla de mí como si hablara conmigo todos los días y nada que ver, es mentira. Además de que no me representa, no sabe nada de mí, no me conoce. Quiero que quede bien claro, por favor, que no fue mi mánager. Nunca lo fue. No lo podemos ni ver con mi familia ni tenemos comunicación".



La joven contó además que el pasado 11 de septiembre sus padres la visitaron y estuvieron con ella durante dos horas, porque ese día era su cumpleaños y es algo que se lo permiten a todas las reclusas.



Nahir dijo también que recibe "muchas cartas de muchos chicos y chicas" de todas partes del mundo: "Yo al principio pensaba que tenía a todo el mundo en mi contra, pero la gente de afuera ve otra realidad", sostuvo.



La joven aclaró algo de lo que se ha hablado mucho: "Nunca me quise suicidar", aseguró. "Vos sabés que en las cartas me ponen: “Tenés que ser fuerte, no te suicides”. Ahora cuando llegué, Griselda me dice: “Vos que te quisiste suicidar…”. Eso es mentira. Soy la última persona en el mundo que se querría suicidar, realmente. Nunca me quise suicidar. Nunca dudé sobre eso, nada que ver", dijo.

Nahir dijo que si bien no le echa "la culpa a los medios", pero que lo que sí le molesta "es que se haya fomentado odio hacia mí. Si no me conocían, si yo nunca hablé... Estos meses no he hablado nunca con nadie y todos me describían. Todo el día “Nahir es esto, Nahir es lo otro”. Describían mi personalidad, cómo era, ¿y qué saben, si yo nunca hablé?".



"Decían que yo era fría. Y es cierto que aparento ser fría, como si no me importa nada, no lo voy a negar. Pero lo que aparento no es lo que soy. Lo primero que me dice la gente cuando me conoce es: “No sos como decían en la tele”, me lo dice todo el mundo", agregó.



Y dijo: "Yo no voy a minimizar lo que pasó, pero tampoco nadie conoce la verdad de la historia ni lo que pasó en estos años anteriores. Pero no voy a hablar de la causa, no puedo".

Nahir dice que ahora en la cárcel común está "mucho mejor que en la comisaría" porque antes estaba en "una celda de 4 por 5, salía únicamente el día de visitas. ¿Vos sabés lo que es estar encerrada todo el día, toda la semana y no poder salir?".



"Acá por lo menos puedo hablar con alguien, acá estoy mucho mejor. Con tres chicas. Estoy cómoda, ya tener compañía hace que me sienta mejor. Charlamos, y como recién llegué, tenemos para hablar de todo un poco. Leo, también", contó.



Además, dijo que va a seguir estudiando: "Voy a seguir con la carrera de abogacía, también estoy haciendo psicología social".