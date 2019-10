Nahir Galarza aseguró que está embarazada de 5 meses, pero que no sabe quién es el padre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nahir Galarza, la joven que cumple condena por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo, informó este viernes que está embarazada de 5 meses luego de que anoche sufriera pérdidas en la celda que ocupa en la Unidad Penal Nº 6 Concepción Arenal, la cárcel de mujeres de Paraná, indicó durante una entrevista con el medio Ahora de Entre Ríos que recogió Clarín.

La joven aseguró que no sabe quién es el padre y que tampoco sabe el sexo del bebé. Además indicó que no había contado nada acerca de su embarazo ya que "era lo más seguro y tenía miedo".



"Hasta ahora estaba tranquila y me sentía segura porque la única que lo sabía era yo y tenía cómo cuidarlo. Pero hace un rato tuve una pérdida y esta vez es un montón, por eso tengo miedo. Ahora estoy mejor y ya no me duele, pero no sé qué me van a decir los médicos. Mis abogados están presentando un escrito para que me atiendan", contó.

La única que sabía la noticia era su compañera de celda, Yanina Soledad Lescano, con quien hace poco tiempo se sacó unas fotos que subió a su cuenta de Facebook, lo que le conllevó un castigo.



"Que ella sepa me genera confianza. Me ayuda porque yo no tengo ni idea y ella es mamá, y como mamá me contiene y me da consejos, me hace sentir bien. Se lo dije porque me generaba tranquilidad que ella, que está acá conmigo, lo supiera.

Una de las fotos que subió Nahir Galarza a su cuenta de Facebook. Foto: Facebook

¿Se puede saber quién es el padre?



- Si te digo la verdad, no sé. No lo puedo confirmar porque no estoy segura.



La joven explicó que ocurrió en el marco de las visitas higiénicas que se les permiten y que tuvo en más de una ocasión con diferentes personas.



- ¿Y cómo se hace para conocer otras personas en tu situación de interna?



- He conocido gente en la facultad, o gente que me ha llamado, con la que pegué onda, o conocidos de mis compañeras...



- Está bien. Y con esta nueva situación que estás atravesando, ¿sentís que cambió algo en vos, en tu manera de pensar?



- Sí, yo creo que sí. Cambió todo. Ahora ya no tengo que pensar en mí sola, esto me generó un montón de cambios.



Galarza indicó que el bebé podría nacer en enero y que en muchas ocasiones las internas se quedan con sus hijos pero que, sin embargo, esperará a hablar con sus abogados para tomar una decisión.

¿Te arrepentís de algo?



- Sí, obvio. Porque imaginate lo difícil que va a ser estar acá con un bebé. Me arrepiento de haber hecho lo que hice.



Y entonces, ¿te surge la necesidad de pedir disculpas?



- Ya lo hice. Yo sé que todo el mundo me sigue juzgando por lo que hice y obviamente que yo estoy arrepentida de algo que para mí es horrible. Y no es que quiera justificar nada, pero lo que pasa es que nunca se me escuchó a mí, nunca se supo la historia. Solamente se supo el hecho, que te juro y soy muy sincera, estoy arrepentida. Pero a lo que voy, es que siempre se me juzgó sin prestar atención a todo el contexto de lo que pasó.



- ¿Vos me querés decir que te sentís una víctima, que hubo una situación que te llevó a hacer lo que hiciste?



- Yo creo que sí.



- ¿Confiás en la Justicia?



- Sí, supongo que en algún momento alguien me va a escuchar.