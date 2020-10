Nagorno Karabaj: una frágil tregua no detiene las bombas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En Nagorno Karabaj al parecer no hay tregua que frene los bombardeos. Ayer domingo, tanto Armenia como Azerbaiyán se acusaban de bombardear zonas civiles, en el segundo día de una tregua caduca en los hechos.

Además, no se anunció ningún intercambio de prisioneros ni de cuerpos de militares muertos, uno de los objetivos del alto el fuego negociado en Moscú que debía entrar en vigor el sábado.

Azerbaiyán acusó a los separatistas armenios de no cumplir con las condiciones de la tregua y de haber bombardeado Ganyá, segunda ciudad del país, un ataque que habría matado a nueve civiles.



“Las fuerzas armadas armenias no respetan la tregua humanitaria y continúan con los tiros de cohetes y de artillería contra ciudades y pueblos de Azerbaiyán”, declaró un portavoz del Ministerio de Defensa azerbaiyano, Vaguif Dyargahly.



En la misma línea se expresó su homóloga armenio, Shushan Stepanian: “En violación del acuerdo de alto el fuego, las fuerzas azerbaiyanas dirigen asaltos hacia el sur, utilizando vehículos blindados y misiles”.



El ministro armenio de Relaciones Exteriores, Zohrab Mnatsakanian, que negoció la tregua, volverá a Moscú hoy lunes para reunirse con el jefe de la diplomacia rusa Serguéi Lavrov.



También está programado un encuentro con el Grupo de Minsk (Rusia, Francia y Estados Unidos), que actúa como mediador en el conflicto, aunque aún no hay fecha fijada.



Ayer domingo, los ministros de Relaciones Exteriores turco y ruso instaron, según un comunicado emitido por Rusia al término de una conversación telefónica, a “la necesidad de respetar rigurosamente todas las disposiciones” del acuerdo.



Por su parte, la Unión Europea expresó su “preocupación” por las violaciones del alto el fuego. “Observamos con extremada preocupación los informes de que continúan las actividades militares, incluso contra objetivos civiles, y de víctimas civiles”, declaró en un comunicado el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que instó a las partes a “participar sin demora en negociaciones bajo los auspicios del Grupo de Minsk”.



El papa Francisco también lamentó “una tregua demasiado frágil”.



Nagorno Karabaj es un territorio poblado mayoritariamente por armenios que se independizó de Azerbaiyán tras una guerra que causó 30.000 muertos en la década de 1990.



Los enfrentamientos actuales, que estallaron el 27 de septiembre, son los más mortíferos desde el alto el fuego declarado en 1994. De momento, se contabilizaron cerca de 500 fallecidos, incluyendo a unos 60 civiles, aunque el balance podría ser mucho mayor, pues Azerbaiyán no comunica sus bajas y ambos bandos reivindican que mataron a miles de soldados rivales.



La tregua pactada en Moscú llegó tras los múltiples llamados de la comunidad internacional, especialmente por parte del Grupo de Minsk.



Azerbaiyán, apoyado por Turquía, advirtió que no cesará sus operaciones militares hasta que armenia no se retire de la región separatista.



Nagorno Karabaj es una región en la que rusos, turcos, iraníes y occidentales tienen intereses, por lo que se teme que el conflicto se internacionalice.



Turquía ya fue acusada de participar con hombres -entre ellos mercenarios- y armas en el conflicto, apoyando a Azerbaiyán.