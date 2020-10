Nagorno Karabaj: claves para entender el enfrentamiento entre Armenia y Azerbaiyán

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 27 de septiembre, mientras Uruguay celebraba las elecciones departamentales y municipales, resurgió un enfrentamiento histórico entre los países asiáticos Armenia y Azerbaiyán, en disputa por la República de Artsaj, un territorio separatista más conocido como Nagorno Karabaj. A dos semanas del hecho, sigue el conflicto y han surgido manifestaciones en su contra en todo el mundo, inclusive en Uruguay, donde el gobierno también se expresó.

¿Por qué es relevante? Esta guerra entre las dos antiguas repúblicas soviéticas del Cáucaso Sur hace temer una desestabilización a gran escala que podría implicar a múltiples potencias compitiendo en la región: Rusia, árbitro regional tradicional, Turquía, aliada de Azerbaiyán, Irán y Occidente.



¿Cuál es el territorio disputado?

Nagorno Karabaj, zona de montañas y árboles (en turco significa jardines negros), es el nombre ruso que se le dio a una antigua región que se conformó en los primeros años de la década del 20 del siglo XX con la conformación de la URSS, explicó el doctor Eduardo Álvarez Pedrosián, docente e investigador de la Facultad de Información y Comunicación, a El País.

Cuando el líder de la Unión Soviética Iósif Stalin decidió crear una república autónoma dentro de la República de Azerbaiyán, el 85% de la población de Artsaj era armenia. “Fue una típica estrategia de Stalin”, explicó Álvarez Pedrosián, escritor del libro Devenires armenios del Uruguay.



Actualmente, sobre Nagorno Karabaj hay tres hechos a destacar:



1.Geográficamente está ubicado entre Armenia y Azerbaiyán



2. Según el derecho internacional pertenece a Azerbaiyán.



3. El territorio está poblado y gobernado por una población de mayoría armenia. De hecho, actualmente Nagorno Karabaj tiene más 150.000 habitantes y más de un 90% de su población es armenia.



Estos tres aspectos han hecho que durante muchos años los dos países se disputaran el territorio basándose en la cercanía, en la cultura y en las leyes internacionales.

¿Cómo surgió el último enfrentamiento?

Las autoridades de la República de Arstaj (Nagorno Karabaj) anunciaron ese domingo 27 de septiembre que Azerbaiyán había comenzado un bombardeo en la zona. Sin embargo desde Bakú, capital de Azerbaiyán, se afirmó que lo que hubo fue una "contraofensiva" en respuesta a una "agresión" armenia, usando su artillería, vehículos blindados y efectuando bombardeos.

El territorio separatista es, hace dos semanas, objetivo de cohetes y proyectiles que fuerzan a la población a refugiarse en los subsuelos o directamente a huir de sus casas. El balance de muertos, muy parcial puesto que la capital de Azerbaiyán no comunica sus pérdidas militares, era de 245: 202 combatientes separatistas, 18 civiles de Nagorno Karabaj y 25 civiles azerbaiyanos. Pero cada bando reivindica haber matado a más de 2.000 soldados rivales.



La mitad de la población de Nagorno Karabaj se ha visto desplazada por los combates que estallaron hace casi dos semanas entre separatistas del enclave armenio y Azerbaiyán, un conflicto que no cede y donde aumentan los miedos por la suerte que corren los civiles.



"Según nuestros cálculos preliminares, entre 70 y 75.000 personas se han visto desplazadas, el 90% de ellos, mujeres y niños", dijo a la AFP Artak Belgarian, encargado de la defensa de los derechos de los civiles en tiempos de guerra de la autoproclamada República de Nagorno Karabaj.



Según este responsable, los desplazados han encontrado refugio tanto dentro del territorio de Karabaj como en otras zonas "más seguras" fuera del enclave, convirtiéndose en refugiados.



¿Desde cuándo se arrastra el conflicto?



Durante los años de la Unión Soviética, explicó el investigador, “se vivió relativamente en paz”. Sin embargo, hubo una política de Azerbaiyán de “ir quitándole fuerza a la cultura armenia en el lugar”. Mientras tanto, la población armenia de la zona crecía.

En los años 60 hubo manifestaciones, pero no fue hasta 1991, cuando se disolvió la URSS, que el conflicto resurgió y se transformó en el enfrentamiento más mortífero de esta guerra. En él murieron unas 30.000 personas. Fue en ese momento cuando se creó una “guerra explícita” entre Armenia, Azerbaiyán y Nagorno-Karabaj que terminó en 1994 con una tregua.



“Quedó congelado el tema”, explicó Eduardo Álvarez Pedrosián. “No se terminó de resolver. En algún momento iba a volver a estallar”, agregó. Y ese momento tuvo lugar el 27 de setiembre de 2020 (aunque en 2016 hubo también enfrentamientos letales).



La postura de cada uno



El lunes, Nagorno Karabaj dijo que las fuerzas de Azerbaiyán lanzaron ataques con cohetes a su centro administrativo. Por su parte, Azerbaiyán dijo que fue Armenia la que disparó misiles contra varias ciudades fuera de la región separatista.



"El enemigo está disparando cohetes contra Stepanakert (el centro administrativo de Nagorno Karabaj) y Shushi (una ciudad del territorio). La respuesta del Ejército de Defensa no tardará en llegar", dijo Vahram Pogosyan, portavoz del líder de Nagorno-Karabaj.



Ambas partes se culpan mutuamente de la reanudación de las hostilidades el 27 de setiembre, una de las crisis más graves, si no la más grave, desde el alto el fuego de 1994, que hace temer una guerra abierta entre Armenia y Azerbaiyán.



Armenios y azerbaiyanos se mostraron decididos a continuar sus combates en la región de Nagorno Karabaj. Desde el domingo, los dos bandos se han acusado de haber multiplicado los bombardeos en las zonas urbanas habitadas.



El docente e investigador explicó que también comenzó una “guerra de información”. Ese mismo domingo, Azerbaiyán acusó a Nagorno de haber empezado los ataques, sin embargo, explicó que “lo que menos le interesaba a Artaj era volverse a pelear. Nada más lejano estratégicamente y políticamente. El ejército es más chico y el territorio es controlado por Azerabaiyán”.



El ministro de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán, Jeihun Bayrámov, afirmó que solo habrá paz duradera en la región de Nagorno Karabaj cuando acabe la ocupación armenia de los territorios azerbaiyanos.



Por otro lado, de acuerdo a Eduardo Álvarez Pedrosián, “en Armenia la posición es libertad o muerte. Todo el mundo está yendo al frente. No se quieren dar por vencidos. Es el último capítulo de una larga historia de pérdida, de siglos”.



La preocupación internacional y el rol de Turquía y Rusia



Los combates han suscitado preocupación internacional por la estabilidad en el Cáucaso Sur, por donde cruzan oleoductos que llevan petróleo y gas azerí a los mercados mundiales, ante la posibilidad de que otras potencias regionales puedan ser arrastradas al conflicto.



Azerbaiyán cuenta con el apoyo de Turquía. Sin embargo, para el investigador consultado por El País, Turquía “acaba de dar un giro geográfico con sus vecinos. Tuvo problemas con Chipre y con Grecia”.



El 28 de setiembre Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, instó a Armenia a poner fin a la "ocupación de Nagorno Karabaj". "Turquía seguirá apoyando al país hermano y amigo que es Azerbaiyán [...] por todos los medios", aseguró el mandatario turco.



Pero, ¿cuál es el rol de Rusia? Si bien Vladimir Putin pidió el cese al fuego, Rusia “es quien tiene la llave de esto. Nagorno fue parte del imperio ruso y quedó así armado por una razón”, explicó Álvarez Pedrosián. No obstante, este país “quiere jugar a ambos lados, aunque históricamente se lo conoce como más cercano a Armenia”, agregó.



Putin, consultado sobre por qué no se manifestó, dijo que Armenia no se lo solicitó. A propósito, el investigador explicó que pedir ayuda a Rusia implica “un cambio político. De alguna manera es una pérdida de soberanía por parte de Armenia. Es una vuelta al imperialismo”.



El Consejo de Seguridad de la ONU pidió de forma unánime el "cese inmediato de los combates" y la reanudación de las negociaciones.



Francia, Rusia y Estados Unidos, miembros del llamado Grupo de Minsk –que se armó para lograr un alto al fuego en 1994- consideraron que los ataques contra civiles en Nagorno Karabaj, donde se enfrentan fuerzas separatistas armenias y el ejército azerbaiyano, son una "amenaza inaceptable para la estabilidad de la región".



La República de Artsaj



Esta república tiene miles de años, sin embargo, no es reconocida mundialmente como tal. “Solo es reconocida por algunos estados que están en la misma situación”, dijo el experto.



Armenia no lo reconoce como país, porque si lo hace “el conflicto puede aumentar”, explicó Álvarez Pedrosián. Artsaj no es Armenia, “está cerca, pero tiene su autonomía. Siempre tuvo una independencia relativa, por su zona geográfica”, agregó.



No obstante, si esta República logra la paz, puede haber un plebiscito donde sus 150.000 habitantes voten si quieren unirse a Armenia o ser un país independiente.



¿Se puede llegar a la paz?



“Hay un intento de paz. Hay figuras que se consideran de ambos lados. Se trató de hermanar a los pueblos y fue un proyecto que tuvo betas positivas”, explicó el investigador.



“Hay vínculos muy profundos e interesantes entre los diferentes pueblos del Cáucaso, agregó, y explicó que los años de la Unión Soviética no fueron malos, pero que “hubo una estrategia perversa de Stalin de obligar a toda una población a estar sometida bajo otro gobierno”.



El gran dilema, agregó Álvarez Pedrosián, es cómo pensar una gestión política dentro de estas realidades pluriétnicas, “en donde efectivamente se pueda convivir y donde todo el mundo pueda desarrollarse”. Se da actualmente, pero queda detrás de todo este conflicto geopolítico.



La respuesta de Uruguay ante el conflicto



Cancillería uruguaya emitió el martes 6 de octubre una declaración expresando su preocupación “ante el riesgo de desestabilización del área por el agravamiento de los enfrentamientos bélicos” entre Armenia y Azerbaiján.



"Uruguay repudia los ataques sobre el pueblo armenio, con el cual el Uruguay siempre ha mantenido lazos de sólida amistad", subraya el texto del gobierno uruguayo que también "transmite su solidaridad por las víctimas y damnificados provocados por estas acciones".



Por otro lado, el Senado de Uruguay realizó una declaración unánime en rechazo y condena por el conflicto armado. El documento manifiesta el “ rechazo al uso de la fuerza como medio de resolver controversias entre países, en consonancia con los principios de la carta de las Naciones Unidas".



A su vez, declaró su preocupación ante las declaraciones inflamatorias por parte de terceros países que no contribuyen a la resolución del conflicto".



En base a agencias