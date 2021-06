Naftali Bennett califica de "verdugo" al nuevo presidente de Irán

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El nuevo primer ministro de Israel, Naftali Bennett, aseguró ayer domingo que la elección como presidente de Irán del clérigo Ebrahim Raisí es “una señal” para que las principales potencias mundiales “despierten” ante las negociaciones del acuerdo nuclear con Teherán.

La elección en los comicios del viernes de Raisí, a quién Benet acusó de ser un “verdugo” y “responsable del asesinato de miles de ciudadanos iraníes inocentes”, supone una llamada de atención “en el último momento”, para que las potencias “entiendan con quién están negociando y qué tipo de régimen están eligiendo fortalecer”.

El nuevo presidente electo de Irán “es un hombre conocido entre el pueblo iraní y en todo el mundo por su papel en los comités de la muerte que han gestionado las ejecuciones de opositores”, aseguró Bennett en la reunión semanal del Gabinete de ministros de hoy.



Según añadió, “no fue la población (iraní)” quién realmente escogió a Raisí, sino que todo el proceso electoral estuvo limitado por la pauta del líder supremo de Irán, Alí Jameneí.



Israel, que considera a Irán su archienemigo y una amenaza existencial, se opone a cualquier acercamiento con Teherán y a que Estados Unidos -máximo aliado de los israelíes-vuelva al pacto nuclear del que el expresidente Donald Trump se retiró en 2018.

De hecho, ayer se reanudaron en Viena las negociaciones para restablecer el acuerdo con Irán, que coordina la Unión Europea (UE). Los países del JCPOA (Rusia, China, Alemania, Reino Unido y Francia) negocian en la capital austríaca desde comienzos de abril para encontrar un mecanismo de retorno al pacto por parte de Estados Unidos e Irán, que intercambian sus posturas de forma indirecta.



Desde que se firmó en 2015, la oposición de Israel al acuerdo con Irán fue contundente. Las instituciones israelíes acusan a Teherán de haber procedido con planes para obtener armamento nuclear.



“No se debe permitir que un régimen de verdugos brutales tenga armas de destrucción masiva que le permitan matar no solo a miles, sino a millones” de personas, agregó Bennett, que sentenció que “la posición de Israel” sobre este asunto “no cambiará”.

En otro orden, Bennett advirtió al movimiento islamista palestino Hamás de que “la paciencia de Israel se ha agotado” y que no tolerará “más violencia” de ningún tipo, un mes después de que finalizara la última escalada bélica.



“Los residentes de las comunidades fronterizas con Gaza no son ciudadanos de segunda clase, merecen vivir en paz y seguridad”, señaló sobre las localidades que sufrieron el lanzamiento de cohetes en plena escalada por parte de Hamás, que proclama su objetivo de destruir a Israel.



“Nuestros enemigos deben entender las reglas, no toleraremos la violencia, no toleraremos el fuego esporádico y no toleraremos a los renegados”, indicó Bennett en una ceremonia en el Monte Herzl en Jerusalén para recordar a los soldados israelíes caídos en la guerra con Gaza de 2014, el primer acto oficial en el que participa desde que juró el cargo de primer ministro el 13 de junio.