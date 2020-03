Murió una niña de 12 años en Bélgica por COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una niña de 12 años murió en Bélgica debido al COVID-19, una enfermedad que normalmente no afecta duramente a pacientes tan jóvenes, informaron las autoridades sanitarias del país.

"Es una eventualidad que es muy rara, pero que nos conmociona", declaró visiblemente emocionado en rueda de prensa el virólogo y portavoz del equipo interfederal belga contra el coronavirus, Emmanuel André, que no ofreció más datos sobre la niña.



La chica tenía fiebre desde hacía tres días y dio positivo por el virus, dijo el director del comité científico, Steven Gucht, quien agregó "que a todas las edades, desde los 10 años hasta las edades más avanzadas, se pueden desarrollar complicaciones". "Es importante mencionar que esto es excepcional en gente joven. No es la regla. No sabemos qué salió mal. Es importante que se investigue caso por caso", sumó.



En Bélgica han fallecido 705 personas debido al nuevo coronavirus pero hasta ahora no había víctimas tan jóvenes, según las cifras oficiales.



En Bélgica, un país de 11,4 millones habitantes, las autoridades registraron hasta el martes un total de 12.775 casos confirmados de nuevo coronavirus.

La semana pasada falleció en Francia una adolescente de 16 años, un hecho que conmovió a la opinión pública.



Bélgica tiene 4.920 personas hospitalizadas por COVID-19, de las que 1.021 se encuentran en cuidados intensivos.