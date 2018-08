Multitudinarias protestas frente al Congreso y en todo el país para pedir el desafuero de CFK

Miles de personas protestan en los alrededores del Congreso Nacional. La convocatoria, que se replicó en distintos puntos del país, se realizó para exigir el desafuero de la senadora Cristina Kirchner en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas que investiga el rol de la expresidenta, junto a otros exfuncionarios y empresarios, en una supuesta asociación ilícita donde se cobraban coimas y retornos millonarios a cambio de contratos de obra pública.



Frente al Parlamento, los manifestantes se congregaron para exigir, también, que se sancione la ley de extinción de dominio, una iniciativa que permitiría recuperar bienes derivados de hechos de corrupción. En los carteles que llevaban los presentes se vieron consignas contra la corrupción y contra el kirchnerismo.

La marcha se extendió desde la intersección de avenida Rivadavia y Rodríguez Peña hasta la avenida Callao, y siguió a lo largo del Congreso. Muchas personas llegaron después de trabajar y se juntaron con amigos para elaborar carteles que reflejaban los principales reclamos: desafuero y sanción de la ley de extinción de dominio.

La manifestación se nutría con fuerza mientras caía la noche sobre Buenos Aires. Foto: La Nación (GDA)

Claudia, de 58 años, alzó un megáfono para que sus pedidos se escuchen más fuerte. "Es indignante, mientras había personas que se morían de hambre ellos trasladaban todo ese dinero en bolsos", dijo entre lágrimas. Karina, su amiga, la consoló, y agregó: "Me gustaría que la Justicia esté a la altura de esta situación, porque un país sin justicia no tiene futuro".



Muchas personas se enteraron por televisión. Celina, de Campana, una ama de casa de 62 del barrio Malvinas, hizo un viaje en colectivo y en subte para llegar. "No soy de ningún partido político, vine porque vivimos como chanchos, con la plata que tenía José López alcanzaba y sobraba para que nos pavimenten las calles del barrio. Tengo mucha impotencia porque nos mintieron durante mucho tiempo", lanzó.

"Vinimos con la SUBE, no me trajo nadie a mí", añadió Graciela, de 68 años, una jubilada que se colgó de las vallas del Congreso para tomar una foto con su teléfono. "Vine acá por la impunidad, por los nietos y por mí, porque necesitamos volver a creer en la Justicia en la Argentina. Quiero que devuelvan todo lo que robaron", agregó.



El símbolo que se repitió en los hombros de los manifestantes fue la bandera argentina, y el Himno Nacional fue uno de los cánticos más escuchados. Una señora levantó la voz y gritó: "Bonadio, el pueblo está contigo". Otros se sumaron y repitieron la consigna a viva voz.



Una sigla escrita en varios carteles llamó la atención entre los asistentes: "N. S. B." Ante la pregunta de La Nación, los presentes explicaron que se originó en las redes sociales y que significa "no somos boludos", a partir de lo que dijo Alfredo Casero en una entrevista la semana pasada y causó revuelo.

Carteles con una leyenda muy particular en la protesta. Foto: La Nación (GDA)

Alrededor de las 20:30, los manifestantes empezaron a desconcentrarse pacíficamente. Mientras caminan por Rivadavia para regresar a sus casas se cruzaron con el periodista Baby Etchecopar, que se acercó a la marcha con su mujer. Muchos le pidieron fotos y no lo dejaban avanzar. "Gracias, hay que seguir", respondió él a los elogios. "Vine para que devuelvan lo que se robaron", dijo el periodista a La Nación, mientras sonreía para las cámaras de los manifestantes.

Resistiendo las bajas temperaturas.

A pesar del frío, Rivadavia y Callao, la esquina del Congreso, se mantenía atestada de gente a las 21. "Senadores, mañana es el momento de que vayan todos presos" cantan mientras agitan la bandera argentina. Y lo alternaban con "ole le ola la, si este no es el pueblo, el pueblo dónde está".



María Inés López, una profesora de inglés del barrio porteño de Palermo, expresó: "Si la Justicia no hace su trabajo bien en este momento histórico volveremos al pasado, pero peor: los que tienen pensado robar lo van a hacer sin problemas".



La mayoría de los asistentes son adultos mayores. Muchos vinieron con sus hijos y nietos, que usan sus teléfonos para registrar la marcha a través de las redes sociales. Ana (48) de Bragado es docente y dice que vino "porque ya no hay más excusas, está todo dicho. Un delito se tiene que pagar, mucha gente dejó de vivir dignamente por culpa de otros, si se hubiera invertido y no afanado todo sería distinto".

Multitudinaria protesta frente al Congreso argentino. Foto: Reuters

La convocatoria se difundió durante el fin de semana entre las redes sociales y los medios de comunicación bajo el nombre #21A ante la negativa del Senado para debatir el allanamiento en las propiedades de la expresidenta que exigió el juez Claudio Bonadio, a cargo de la causa de los cuadernos.



Mañana la Cámara alta sesionará para tratar los allanamientos a Cristina Kirchner luego del fracaso de la sesión en la que se iba a tratar el pedido del juez, la semana pasada, por la ausencia clave de dos senadores de Cambiemos y el masivo faltazo del PJ.



La marcha había sido convocada para las 19, frente al Congreso de la Nación y en las distintas provincias en las distintas plazas e intersecciones más importantes de las capitales.

La convocatoria.

Uno de los principales impulsores de la movilización fue Ricardo Benedetti, un hombre que trabaja en la órbita de Hernán Lombardi, en el Sistema Federal de Medios Públicos. Benedetti es coordinador de Análisis y Control de Gestión en ese organismo. En sus mensajes para difundir la convocatoria, llamó a los "argentinos de bien" a movilizarse para que se apruebe la ley de extinción de dominio, se habiliten los allanamientos y el desafuero de la senadora Cristina Kirchner.



Si bien quienes convocan a la manifestación la definen como un "reclamo ciudadano" y a título personal, la iniciativa se expandió fuertemente a través de figuras identificadas con el oficialismo, como Fernando Iglesias, Waldo Wolff y Graciela Ocaña, que convocaron a marchar a través de las redes sociales. La legisladora del Parlasur Mariana Zuvic y la bonaerense Carolina Píparo, también se manifestaron a favor de la convocatoria, como el actor antikirchnerista Alfredo Casero.



Esta tarde, varias personas cantaban "Sí se puede" en las inmediaciones del Congreso de la Nación.