Le dio un beso a una periodista contra su voluntad y ahora deberá pagar una multa de 2.500 euros

Raquel Guillán, una periodista española, transmitía en directo en Radio Televisión Canaria cuando un desconocido se abalanzó sobre ella y la besó en la mejilla. Este martes, tres días después de los hechos, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife le imputó el delito de abusos sexuales y un delito leve de lesiones, según el medio español La Provincia.

La multa que deberá pagar el hombre es de casi 2.500 euros y, además, la Justicia decidió que tendrá que cumplir con una orden de alejamiento que durará 16 meses, según informó la cadena en la que trabaja Guillán.

"En ese momento me sentí indefensa y agredida. Yo seguí con la conexión de forma robótica, pero ya no estaba ahí. Me quedé en shock", dijo Guillán a Verne, de El País de España, luego del suceso.



A su vez, la periodista comentó que el episodio contó con una segunda parte: "Después de un par de minutos volvieron él y su amigo (que lo acompañaba), como si nada. Le dije que eso no se hace y que iba a llamar a la policía, que no se fuese. Cuando vio que iba en serio, salió corriendo y se le cayó la cartera. La cogí, no se la quise devolver para que le identificase la policía y me tiró del pelo y me empujó para recuperarla. Caí al suelo de espaldas".



El domingo, a través de la cuenta oficial del canal donde trabaja la periodista, los trabajadores del medio emitieron un comunicado donde "muestran su total rechazo" a la agresión. A su vez, dice: "Vivimos con total incredulidad e indignación cómo una redactora de Televisión Canaria sufría un ataque de carácter machista".