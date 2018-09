Otra mujer denuncia al candidato de Trump

Una segunda acusación de agresión sexual complica aún más la confirmación del juez Brett Kavanaugh para la Corte Suprema de Estados Unidos. Esta nueva denuncia la presenta Débora Ramírez, quien asegura que sufrió acoso sexual por parte del candidato de Donald Trump a la Corte, cuando este cursaba su primera año de carrera en la Universidad de Yale.

Según publicó ayer lunes la revista The New Yorker en su página web, la acusación data del año académico 1983-84.

Ramírez, de 53 años, recuerda que Kavanaugh se quitó la ropa, borracho, durante una fiesta en una residencia de estudiantes, le puso el pene en la cara y le hizo tocarlo sin su consentimiento mientras ella trataba de quitárselo de encima.

La senadora Dianne Feinstein, la demócrata de mayor rango en el Comité Judicial del Senado, pidió aplazar la consideración del candidato a la Corte Suprema después de que se revelara el segundo caso de acoso contra él.

Kavanaugh rechazó esta nueva acusación de acoso sexual, como lo hizo con la primera. "Son calumnias, simple y llanamente", dijo en un comunicado. "No me intimidarán para que me retire de este proceso", añadió en el texto destinado a la comisión judicial del Senado encargada de examinar su candidatura.

Christine Blasey Ford, la primera mujer que acusó a Kavanaugh de abuso sexual, testificará la próxima semana ante el Senado, un paso clave que determinará el curso de la confirmación del juez para la Corte Suprema.

Ford acusó a Kavanaugh de agredirla sexualmente en una fiesta mientras cursaban la escuela secundaria en 1982.

Ayer Trump volvió a defender a su candidato a la Corte. "Existe la posibilidad que sea una de las cosas más injustas que le puedan pasar a un candidato, pero yo estoy con el juez Kavanaugh", dijo Trump.