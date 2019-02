La mujer que combate delitos asciende en escena electoral

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El gobierno de Argentina, con los ojos puestos en las elecciones presidenciales de este año, está endureciendo su postura frente a la criminalidad, y la figura que está ganando protagonismo es la de la ministra de Seguridad.

Patricia Bullrich, titular de la cartera, está impulsando una serie de nuevas medidas para combatir el delito, que incluye desde cambios legislativos hasta la compra de pistolas no letales para la policía.



Además, el Ministerio está probando un sistema de reconocimiento facial con agentes de la policía federal en estaciones de tren, y está negociando con China la compra de 2.000 cámaras personales para los efectivos policiales, explicó Bullrich, de 62 años, en entrevista con Reuters el miércoles.



“La inseguridad es una preocupación de los argentinos y es una preocupación de nuestro Gobierno. Estamos tratando de tener las mejores herramientas”, explicó la ministra.



Con una economía en recesión, una tasa de inflación de las más altas del mundo, una devaluación de la moneda que desplomó el poder de compra de los argentinos y el fuerte aumento en los servicios públicos, no será fácil para Macri convencer a los argentinos decepcionados con su gestión de que lo apoyen para ser reelecto en los comicios de octubre.



Macri, atado de manos por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que limita las acciones del Gobierno para reactivar a la economía, está tratando de centrar la atención pública en el combate contra la delincuencia, dijeron analistas y fuentes del Gobierno.



Algunos medios incluso han mencionado a Bullrich como posible candidata a vicepresidenta para acompañar a Macri en la fórmula.

Ejes.

Mariel Fornoni, una analista política de la consultora Management & Fit, dijo que el gobierno tratará de encarar la campaña electoral con “más presencia de Bullrich y del tema de la seguridad y el orden”.



“La economía no es un eje”, explicó Fornoni, y agregó que Bullrich es la ministra con el mejor índice de popularidad.



Bullrich es vista como la figura principal en la lucha contra el narcotráfico, y suele aparecer en conferencias de prensa en las que se anuncia la confiscación de grandes cantidades de drogas ilegales, armamentos o captura de prófugos.



Nacida en una familia argentina de alcurnia, la ministra inició su carrera como militante de la juventud peronista en la década de 1970, que apoyaba a grupos guerrilleros como Montoneros. Con la dictadura militar que se extendió de 1976 a 1983, Bullrich debió exiliarse.



“En esos momentos por ahí teníamos bastante poco apego a la idea de que la democracia era un sistema adecuado. Yo diría que lo más importante es aprender y entender y comprender que no será perfecto, pero es el mejor sistema que tenemos”, explicó Bullrich.



“Y por suerte he podido pensar esto y hoy ocupar cargos públicos que ayudan a la gente”, agregó y señaló que su pasado como militante forjó su carácter para ocupar cargos, que muchas veces no son concebidos para mujeres.



Miembros de la oposición acusan a Bullrich de ser “la mano dura” del gobierno o la “Bolsonaro” argentina --en referencia al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por sus duras políticas contra la delincuencia.



“¿Quieren decir ‘mano dura’? No me parece que sea el término correcto. Me parece que el término correcto es el orden, el control y la justicia. El que comete un delito, lo paga”, explicó la ministra.



Sobre esas especulaciones de una eventual candidatura a la vicepresidencia, Bullrich dijo que no recibió ninguna propuesta y que está enfocada en su rol como ministra.



Políticos allegados al Gobierno defienden la gestión de Bullrich y señalan que las medidas responden a lo que la sociedad demanda.



Argentina realiza elecciones presidenciales en octubre.