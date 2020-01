Prisión para mujer que se hacía pasar por varón y que agredió sexualmente a niñas en Reino Unido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una joven británica se hizo pasar por un adolescente para engañar a lo que se cree que fueron docenas de niñas para que tuvieran contacto sexual con ella. La mujer fue enviada a prisión por ocho años este viernes.

Gemma Watts, de 21 años, creó una persona en línea llamada Jake Waton, un niño de 16 años, y utilizó las redes sociales para entablar relaciones con niñas de hasta tan solo 14 años. La policía describió a su alter ego masculino como muy creíble.

Watts se declaró culpable en noviembre de siete cargos relacionados a cuatro víctimas de 14 y 15 años, aunque la policía cree que fue una depredadora prolífica y que probablemente habría muchas otras víctimas no identificadas.

Los cargos incluyen agresión, agresión sexual y conocer a chicas seguido de grooming -engaño pederasta a través de Internet-. Watts fue sentenciada a ocho años de prisión en Winchester Crown Court, al sur de Inglaterra.

El grooming lo comenzaba al ponerle "me gusta" a perfiles de niñas en Instagram o Snapchat. Luego, les enviaba mensajes con elogios y las llamaba con apodos como "bebé".



Su propio perfil como Jake Waton presentaba publicaciones sobre skate y fotografías de sí misma, vestida con ropa deportiva holgada, con su largo cabello recogido en un moño y escondido debajo de una gorra o capucha.



Tras persuadir a sus víctimas para que la conocieran, Watts viajaba en tren a sus hogares en varias partes de Inglaterra. Las chicas creían que estaban en relaciones genuinas con un adolescente varón. En varios casos, hubo múltiples encuentros durante un período de meses.



Conoció a los padres de algunas de sus víctimas y tuvo conversaciones con ellos. Los adultos también fueron engañados.



Phillipa Kenwright, una de las detectives involucradas en el caso, dijo que las víctimas no sabían que habían sido engañadas hasta que fueron contactadas por la policía, y que les había resultado devastador saber la verdad.



"Ha cambiado la vida de todas las víctimas involucradas", dijo Kenwright a los periodistas en una sesión informativa antes de la sentencia. "Para algunas de estas chicas es una de sus primeras relaciones".



El caso no se había hecho público anteriormente, y Kenwright dijo que esperaba que una vez que los detalles estuvieran en los medios, se presentaran más víctimas. Ella dijo que su estimación personal era que podría haber entre 20 y 50 víctimas no identificadas.



Watts, que dejó la escuela a los 16 años y vive con su madre en el norte de Londres, llamó la atención de la policía por primera vez en abril de 2018. A pesar de saber que estaba bajo investigación, continuó sus actividades como Jake durante muchos meses más.



Kenwright dijo que Watts no había expresado ningún remordimiento y no había explicado sus acciones.