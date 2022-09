Muertos por brote de la bacteria Legionella en Tucumán ascienden a seis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las autoridades sanitarias de la provincia argentina de Tucumán confirmaron este lunes que ya son seis las personas fallecidas y hay otras 13 afectadas debido al brote de neumonía bilateral provocado por la bacteria Legionella limitado a un sanatorio privado ubicado en la capital provincial.

Los últimos dos fallecidos con neumonía bilateral son dos hombres, de 64 y 81 años, que se encontraban "muy graves", con asistencia mecánica y padecían comorbilidades severas, informó el ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, en rueda de prensa.

Agregó que nueve pacientes se encuentran en su casa, en seguimiento médico ambulatorio, y cuatro pacientes se encuentran internados, de los cuales dos están graves, con asistencia respiratoria mecánica.



El Ministerio de Salud argentino confirmó que el brote de neumonía fue producto de una bacteria identificada como Legionella y que queda pendiente la tipificación, pero que se sospecha es que sea Legionella pneumophila.

Medina Ruiz difundió un cambio de criterio en los casos incluidos en el brote conociendo que se trata de una bacteria que no siempre provoca neumonía bilateral, por lo que se está incluyendo a los pacientes, personal de salud o cuidadores que hayan estado en agosto en la clínica privada y que tengan algún síntoma compatible, como fiebre o problemas respiratorios.



La "certeza", dijo el ministro, es que "no hay pacientes que no tengan relación con el sanatorio privado", el Sanatorio Luz Médica, que permanece cerrado sin poder admitir nuevos pacientes.

Según el Ministerio de Salud, la bacteria se transmite por vía inhalatoria a través de la aerosolización de agua en relación a los sistemas de aire central o de flujos de agua, y no se transmite de persona a persona, en tanto Medina Ruiz dijo que produce una mortalidad de 10 % a 20 %, que "es mayor" cuando provoca neumonía.



Medina Ruiz informó que se comenzó con la búsqueda de la fuente de contagio en el sanatorio tucumano, pero aclaró que no se trata de una "bacteria de fácil hallazgo" y que pidieron al sanatorio que no realice tareas de higiene para preservar el lugar.