Un muerto tras tiroteo en el metro de Nueva York

Un tiroteo en el metro de Nueva York este domingo dejó a un muerto por una bala en el pecho después de que un hombre disparara contra un tren que se acercaba a una estación de metro de Manhattan este domingo, según NBC New York. La Policía describió este incidente como "ataque no provocado ", según el New York Post.



El tiroteo ocurrió en un tren de la línea Q alrededor de las 11.45 hora local momentos antes de que el tren llegara a la estación de Canal Street en el sur de Manhattan.

Tras recibir un disparo en el pecho, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital, donde más tarde falleció.



El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) está buscando al autor de los hechos, que llevaba un buzo con capucha gris en la que se podría leer "Aeropostale".



La Autoridad de Tránsito de la Ciudad de Nueva York (NYCT) informó mediante un tuit que debido al incidente se ha tenido que modificar el recorrido de varias líneas de metro de la ciudad.

El suceso se produce un mes después de otro tiroteo en el metro de Nueva York, en el condado de Brooklyn, en el que 10 personas tuvieron que ser atendidas por heridas de bala y otras 13 por inhalación de humos, puesto que el atacante lanzó una bomba de humo en el vagón antes de abrir fuego.



El autor de los hechos, Frank James, fue arrestado un día después.

Nueva York está registrando un aumento de crímenes notable, y el pasado mes de febrero las cifras oficiales indicaban un incremento de casi el 60 % con respecto al mismo mes del año anterior.

Pese a que en 2021 el nivel de pasajeros bajó por la pandemia, la tasa de delitos violentos, como robos y agresiones, fue significativamente más alta que en 2019 y los ataques criminales aumentaron casi un 25 por ciento, según el New York Times.



También preocupan los empujones a las vías y suicidios, razón por la que la ciudad destinará 100 millones de dólares para poner en 2024 barreras en algunas de las plataformas de las estaciones de Times Square, Third Avenue y Sutphin Boulevard.