Al menos un muerto y siete heridos en un tiroteo en Seattle

Al menos una persona murió y siete, incluido un niño, resultaron heridas de gravedad el miércoles por la noche en un tiroteo masivo en la zona céntrica de Seattle, cerca de un mercado concurrido por turistas, informaron las autoridades.

La jefa de la Policía de Seattle, Carmen Best, dijo que la fuerza buscaba al menos un sospechoso del hecho que tuvo lugar cerca de un local de McDonalds, a solo algunas cuadras del mercado Pike Place, muy visitado por turistas.



Se trata del tercer tiroteo en el área en menos de dos días, y el último hecho de violencia armada registrados en numerosos lugares públicos en Estados Unidos.

Best señaló que testigos e imágenes de video mostraban que el incidente se desató cuando varias personas que estaban frente al restaurante de comidas rápidas comenzaron a pelearse y luego a dispararse unos a otros, impactando a los transeúntes.



"Este no es un incidente aleatorio, hubo varias personas involucradas", dijo Best. "Sacaron sus armas y dispararon; la gente corrió en varias direcciones", agregó.



Las autoridades informaron que una mujer de unos 40 años había sido asesinada y varias personas, incluido un niño, resultaron gravemente heridas en el tiroteo que ocurrió poco después de las 5:00 pm.

"El sospechoso ha huido y la policía lo está buscando. Oficiales y médicos están brindando primeros auxilios a los heridos", informó la policía de Seattle.



Susan Gregg, portavoz del hospital, dijo que una mujer de 55 años fue ingresada de urgencia en cirugía, y que el niño, que recibió un disparo en la pierna, estaba en estado crítico. Los demás lesionados, todos de sexo masculino, están en condición satisfactoria, detalló.

La Policía cercó el área del tiroteo y cerró una estación de metro mientras buscaba al sospechoso.



Tyler Parsons, un empleado de un café cercano dijo a The Seattle Times que estaba trabajando cuando de repente vio a las víctimas caer mientras sonaban disparos.



Contó que varias personas corrieron a su tienda para buscar refugio y vio a dos personas con heridas de bala. "El tiroteo fue un poco aterrador. Es aterrador que estuviera tan cerca", dijo al periódico.