La muerte de la familia de un senador conmueve a Argentina

El domingo se celebró en Argentina el Día del Padre y el senador radical Luis Naidenoff, presidente del interbloque de Cambiemos en la Cámara Alta, viajó a Formosa para pasar el día junto a su familia. Su alegría se notó en las redes sociales, donde publicó una foto junto a su hijo y su hija que decía: "Un saludo muy especial a todos aquellos que tienen el privilegio y la responsabilidad de ser padres. La responsabilidad de tener que ser el mejor ejemplo y el privilegio de dar y recibir siempre amor".

Pero ayer lunes la provincia amaneció en shock por la noticia. La esposa y el hijo varón del senador fueron hallados muertos en su vivienda de la capital formoseña. Cynthia Sonaridio, escribana, quien trabajaba en el Poder Judicial de Formosa, y Joaquín Naidenoff, de 16 años, fallecieron, se presume, por inhalación de monóxido de carbono. La información fue confirmada por el subjefe de la Policía provincial, comisario general José Antonio Ruiz, quien aseguró a la agencia de noticias Télam: "Están muertos, es una desgracia".

Una empleada doméstica de la familia ingresó por la mañana al domicilio y halló los cuerpos. También encontró sin vida a dos perros de la familia. Se investiga una posible intoxicación por monóxido de carbono debido a una fuga de gas en el sistema de calefacción de la casa.

"Aunque los peritos aún no determinaron la causa de las muertes, según testimonios en la propiedad se olía un fuerte olor a gas. Esperaremos los resultados de las autopsias para más precisiones", informó el equipo de prensa de Naidenoff a través de un comunicado.

Naidenoff, que cenó el domingo de noche con su familia, no se encontraba en su hogar cuando se produjo el incidente "debido a que transitaba recientemente un proceso de separación". Agustina, la otra hija del senador, se encontraba en Buenos Aires.

Solidaridad.

Dirigentes de todo el arco político argentino enviaron mensajes de apoyo al senador Naidenoff.

"Quiero expresar mis profundas condolencias al senador Luis Naidenoff frente a la trágica pérdida de su esposa y uno de sus hijos. Lo acompañamos en este durísimo momento", expresó el presidente Mauricio Macri.

"Le quiero hacer llegar todo mi acompañamiento al senador Naidenoff en este momento tan duro", escribió la expresidenta Cristina Kirchner, también senadora.

La vicepresidenta Gabriela Michetti también expresó sus condolencias: "Fuerte abrazo a Luis Naidenoff, en tan trágico momento, todo mi cariño y acompañamiento".

"Impactados por la noticia. @luisnaidenoff estamos con vos y tu familia en este duro momento. Fuerte abrazo y fuerza", señaló el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Alerta.

El caso Naidenoff hizo que la prensa argentina recordara ayer que con la llegada del frío se encienden las alertas de intoxicación por monóxido de carbono (CO), un gas venenoso que se produce por la combustión incompleta del carbono presente en materiales como leña, carbón de leña, gas, kerosene, alcohol, gasoil y nafta. En Argentina mueren unas 200 personas anualmente intoxicadas por esta sustancia.

El principal peligro de esta sustancia potencialmente mortal es que resulta imperceptible, porque no tiene color, olor ni sabor, y no irrita los ojos ni la nariz.

Está presente en el humo expulsado por automóviles y camiones, candelabros, estufas, fogones de gas y sistemas de calefacción en general.

Senado suspendió sus actividades

Ayer el Senado de Argentina suspendió todas sus actividades programadas, en solidaridad con Luis Naidenoff.

Según señaló en un comunicado el Senado de la Nación, el presidente provisional, Federico Pinedo, firmó la medida "en acompañamiento y solidaridad" con el presidente del interbloque del oficialista Cambiemos en la Cámara alta.

Además, el Senado manifestó sus "sentidas condolencias" por el fallecimiento de los familiares del senador Naidenoff y se adhirieron al "sentimiento de pesar por estos acontecimientos".

Naidenoff preside el interbloque de Cambiemos en la Cámara alta y es una de las espadas legislativas del oficialismo.

PERFIL.

Naidenoff, el radical de Macri en el Senado

Luis Naidenoff es uno de los legisladores de mayor peso de Cambiemos en el Senado. De origen radical, es el presidente del interbloque del oficialismo en la Cámara Alta y conduce el diálogo con el peronismo, clave en el recinto para avanzar con las iniciativas del gobierno de Mauricio Macri.

Dirigente de relevancia en la UCR (que tiene 13 de los 24 senadores de Cambiemos), Naidenoff, abogado, de 51 años, tiene más de una década como senador nacional. Siempre bajo el sello del radicalismo, ingresó a la Cámara Alta por primera vez en 2005, previo paso por el Consejo Deliberante de Formosa (1999-2003).

Lidera al oficialismo en el Senado desde diciembre del año pasado, pero no es su primera vez como referente de un bloque. Durante su primer mandato estuvo al frente del bloque de la UCR, pero renunció en 2012 por motivos personales. En 2007, el senador fue candidato a gobernador de Formosa en unos comicios en los que le disputó el poder a Gildo Insfrán, pero perdió. En 2015 volvió a intentarlo, y tampoco tuvo éxito. Naidenoff e Insfrán no tienen una buena relación, que cada vez se erosiona más debido a la dureza de las críticas del senador a la gestión del mandatario provincial. En los últimos tiempos usó la palabra "narcoestado" para describir la realidad de Formosa y el año pasado denunció penalmente al gobernador por presunta malversación de fondos. Hace pocas semanas, mientras se debatía el proyecto de despenalización del aborto, el radical había propuesto, junto a Ángel Rozas (Chaco), una iniciativa para llevar adelante una consulta popular no vinculante para que la ciudadanía se exprese sobre si aceptaba o no la interrupción voluntaria del embarazo. Sus intervenciones en defensa de las políticas de Cambiemos y sus fuertes cruces con miembros del peronismo lo colocan siempre en el centro de los debates. LA NACIÓN, GDA