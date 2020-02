Muere primer extranjero en China por coronavirus 

Un estadounidense se convirtió en la primera víctima mortal extranjera del nuevo coronavirus, que ya ha segado la vida de de 722 personas en China, una situación que llevó a Hong Kong a imponer a partir de ayer sábado una cuarentena drástica para intentar frenar la epidemia.

El nuevo coronavirus infectó hasta ahora a 37.198 personas y mató a 811 pacientes en China continental (que excluye a Hong Kong y Macao), anunciaron ayer sábado las autoridades sanitarias.



Un estadounidense murió en Wuhan, el epicentro de la epidemia en China, afirmó la embajada de Estados Unidos, en lo que parece ser el primer deceso confirmado de un extranjero causado por esta epidemia.



Según explicó en un comunicado el ministerio chino de Salud, la víctima era un ciudadano estadounidense de unos 60 años, de origen chino.



Además, un japonés de unos 60 años, sospechoso de estar infectado por el coronavirus, también murió en un hospital de Wuhan, anunció el ministerio de Exteriores japonés.



Pese a las medidas de contención la epidemia sigue propagándose fuera de China continental y hasta ahora se han confirmado más de 320 casos de contagio en unos 30 países y territorios. América Latina y África siguen siendo regiones libres del nuevo coronavirus hasta el momento.



Todos los fallecidos por la epidemia están en China continental salvo dos víctimas registradas en Hong Kong y Filipinas.



Sin embargo, el número de casos de contagio del nuevo coronavirus mortal en China se está “estabilizando”, afirmó el viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Desde Adís Abeba, donde se encuentra para la cumbre de la Unión Africana, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró la respuesta “extraordinaria” de China ante el nuevo coronavirus, y llamó a evitar toda “estigmatización” en torno a la epidemia.



En número de víctimas mortales, el balance total ya se acerca al de la epidemia de SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo), que mató a 774 personas en todo el mundo entre 2002 y 2003, aunque los expertos han advertido de que este nuevo coronavirus resulta menos letal.



La expansión de la epidemia llevó a las autoridades de Hong Kong a aplicar una cuarentena drástica de dos semanas a cualquier persona que llegue desde China continental. Quienes no respeten esta orden de confinamiento en hoteles o casas particulares se exponen a seis meses de prisión.



Las medidas de aislamiento también siguen vigentes en muchas ciudades chinas, donde decenas de millones de personas permanecen encerradas en sus casas.



Durante una visita esta semana a Wuhan, el vice primer ministro Sun Chunlan ordenó a las autoridades locales que adopten medidas de “tiempos de guerra” y les pidió incluso que rastreen la ciudad en busca de habitantes que tengan fiebre.



La localidad y la provincia de Hubei, de la que Wuhan es capital, llevan aisladas del mundo dos semanas por un cordón sanitario.



Muchos países endurecen las medidas que aplican contra las personas procedentes de China y aconsejan no viajar al país, al que la mayoría de las aerolíneas internacionales ya ha dejado de volar.



Además, miles de viajeros y tripulantes permanecen confinados en dos cruceros en puertos de Asia.



En Japón, el número de personas infectadas en el crucero Diamond Princess alcanzó los 64 casos ayer sábado, entre ellos un argentino. Unas 3.700 personas a bordo permanecen encerradas en los camarotes.



En Hong Kong, 3.600 personas corrieron la misma suerte en el crucero World Dream, donde ocho pasajeros dieron positivo.





Cinco nuevos casos en Alpes franceses

Francia ha detectado cinco nuevos casos de personas infectadas por el coronavirus de Wuhan (China), informó El País de Madrid. Se trata de ciudadanos británicos, entre ellos un niño de nueve años, que se encontraban en los Alpes franceses. Contrajeron la enfermedad al entrar en contacto con otro británico que había estado en Singapur.



La ministra de Sanidad de Francia, Agnès Buzyn, ha explicado que “el estado clínico de los enfermos no reviste ningún signo de gravedad”.



Los nuevos enfermos de coronavirus elevan a once el total de casos registrados en Francia.



El origen del nuevo foco es un ciudadano británico que visitó localidad de Contamines-Montjoie (departamento de Alta Saboya) entre el 24 y el 28 de enero. Venía de Singapur, donde había pasado tres días y, aparentemente, fue allí donde contrajo el virus.



Once personas que compartieron un chalé con dos apartamentos en Contamines-Montjoie -entre ellas, los cinco con coronavirus- ahora se encuentran hospitalizados en Lyon, Grenoble y Saint-Étienne.