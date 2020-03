Muere Bartolomé Luis Mitre, símbolo de la libertad de prensa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director de La Nación, Bartolomé Luis Mitre, falleció ayer, a los 79 años de edad, en un sanatorio de esta capital, al que debió ser trasladado de urgencia el martes pasado por dolencias en su salud.

Tataranieto del general Bartolomé Mitre, quien fundó este diario el 4 de enero de 1870, el doctor Mitre nació el 2 de abril de 1940, hijo de María del Rosario Noales y de Bartolomé Mitre. Estaba casado con Nequi Galotti y tenía cinco hijos: Dolores, Rosario, Bartolomé, Esmeralda y Santos.



Desde muy joven sintió un particular amor por el campo y la naturaleza, al igual que fascinación por los caballos árabes y por el polo, deporte que practicó durante cuarenta años. Se destacó por su sencillez y su cordialidad, que le valieron no solo el respeto sino además la estima y el afecto de quienes pasaron por La Nación. sobresalió por su sentido del humor, aun en los momentos en que debió atravesar serios problemas de salud, que sobrellevó con notable fortaleza.



Dos años después de recibirse como abogado en la Universidad de Buenos Aires, se incorporó a La Nación en 1966. Fue adscripto a la administración, gerente de ventas, subadministrador y administrador del diario, hasta que en agosto de 1982, fue designado al frente de la dirección periodística, lugar que había quedado vacante tras la muerte de su padre.



Además de dirigir La Nación, desde donde bregó incansablemente por la defensa de la libertad de prensa, fue miembro del directorio de Papel Prensa S.A., empresa de la que también fue vicepresidente y presidente. Fue asimismo fundador y presidente del Grupo de Diarios América.



Innumerables distinciones internacionales recibió el doctor Mitre en reconocimiento a su trayectoria profesional y en mérito a su vocación por el estrechamiento de los vínculos con el mundo. Entre ellas, varias condecoraciones de países extranjeros, tales como las órdenes del mérito otorgadas por los gobiernos de Italia, Brasil, Colombia, Alemania y España; la Orden de Caballero de la Legión de Honor de Francia y la Orden del Sol de Perú.



También fue reconocido con distinciones de la agencia española de noticias EFE y de la Fundación Severo Vaccaro, y con el premio Agustín Edwards McClure, otorgado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). En 1997, obtuvo el premio Konex de Platino en la categoría Dirección Periodística.



Al recibir de manos de los reyes de España, en 2014, el premio Luca de Tena, otorgado por el centenario diario español ABC a las trayectorias periodísticas sobresalientes, Mitre afirmó: “Ni la democracia ni el Estado de Derecho pueden ser concebibles sin ese valor fundamental que es la libertad de expresión, pilar de todas las otras libertades que enaltecen la condición humana. Razón por la cual he sostenido siempre que sin libertad de prensa no habrá libertad”.



Fue un asiduo participante activo en las reuniones anuales de la SIP, de cuya junta de directores formó parte, donde debatió sobre la situación de la libertad de prensa en el continente. Un valioso testimonio de su permanente prédica por estos principios fue la publicación, en 1990, del libro titulado “Sin libertad de prensa no hay libertad”.



En sus numerosas disertaciones ante distintos ámbitos académicos del país y del extranjero, el director de La Nación sostuvo que la historia de la civilización occidental es -en medida sustancial-, la historia de la libertad del hombre y que la libertad es la base a partir de la cual se estimula el espíritu creador del hombre. “La libertad no es un don gratuito: se debe luchar por ella en una tarea incesante. La libertad se conquista a diario”, puntualizó.