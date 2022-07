Mozo fue a limpiar una mesa y lo que encontró desató indignación en redes sociales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un mozo reveló, vía Twitter, el insólito y desagradable escenario que encontró en una taza después de que se retiraron unos comensales. La situación generó mucho asombro y repudio entre los usuarios, y se volvió viral rápidamente. En ese contexto, muchos aprovecharon para contar otros casos similares que debieron enfrentar en sus trabajos.

Diariamente, circulan todo tipo de contenidos en las redes sociales dado que estas plataformas dan la posibilidad de amplificar cualquier hecho o historia para que llegue a miles de personas. De esta manera, aunque muchas veces se trata de anécdotas divertidas o algún buen gesto, también se observan muchas quejas y hasta indignación. Dentro de ese universo de las redes, el rubro gastronómico suele dar que hablar.



En este caso, no se trata -tal como ocurre más frecuentemente- ni del precio de la cuenta ni de una charla entre un empleado del lugar y un comensal. Lo que mostró la cuenta @SoyCamarero en Twitter sorprendió y asqueó a todos: un cliente dejó un pañal usado dentro de una taza antes de retirarse del lugar. “Muchas gracias, vuelva pronto”, escribió con ironía el autor del tuit para presentar la imagen.

El posteo generó mucha discusión y respuestas en la plataforma. Así, además de los cientos de likes que acumuló, muchas personas se expresaron en la red social para mostrar su asombro por el hecho. En la mayoría de los comentarios, manifestaron no entender que se trataba de un pañal sino que, por el contrario, creyeron que lo que veían eran servilletas y otros restos de la mesa acumulados dentro de la taza.



Más allá de la sorpresa de muchos usuarios, otros -especialmente aquellos que también trabajan en el rubro- dejaron en claro que esta situación no les parecía anormal y contaron que tuvieron que enfrentar actitudes similares por parte de clientes en algún momento de su labor. “Pañales, pañuelos con mocos, mascarillas, caramelos chupados... Una delicia todo lo que dejan”, “faltan colillas en el fondo para hacer el combo mortal” y “qué cerda y mal educada es la gente”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en ese sentido.



Sumado a esto, hubo un gran nivel de indignación en el resto de las respuestas, por parte de hombres y mujeres que, sin poder creer lo que veían, escribieron: “Voy detrás de ellos y se los estampo en la cara”; “no, qué asco, soy mamá y antes me lo llevo en la pañalera dentro de una bolsa que siempre dispongo para estas situaciones, no hay excusa”; y “odio que la gente deje cualquier cosa que no pertenezca al bar para que lo tire el camarero”.

Más allá de este caso en particular y del revuelo que generó, no es la primera vez que este mozo revela situaciones de este tipo. La cuenta del autor del tuit suele mostrar muchos conflictos e injusticias que sufren los camareros en restaurantes y locales gastronómicos. Dentro de esa temática, así como hay muchas publicaciones dedicadas a clientes y malos tratos con el personal, también se reflejan conflictos sobre las condiciones de trabajo y las exigencias de contratación que están instaladas en el sector.