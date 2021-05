Movilizaciones propalestina en varias partes del mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Miles de manifestantes tomaron este sábado las calles de varias ciudades de Europa y de otras latitudes en apoyo a los palestinos en los enfrentamientos con Israel.

En Francia se organizaron concentraciones en varias ciudades, como en París, donde las manifestaciones habían sido prohibidas por las autoridades, que alegaron que una marcha propalestina de 2014 derivó en disturbios violentos. En la capital francesa, la policía aplicó la consigna de "dispersión sistemática e inmediata" en cuanto los manifestantes intentaban agruparse, utilizando cañones de agua y gases lacrimógenos.



Según los periodistas, en el barrio de Barbès, en el norte de la capital, se produjeron enfrentamientos entre uniformados y manifestantes.

"Palestina vivirá. Palestina vencerá", coreaban algunos congregados. Un centenar de personas también gritaba "Israel asesino" y muchos de los asistentes ondeaban banderas palestinas o las llevaban a modo de capa.

En Londres, miles de personas se manifestaron en el centro de la ciudad, instando al gobierno británico a intervenir para que Israel cese su operación militar. Los manifestantes se concentraron a primera hora de la tarde en Marble Arch, desde donde desfilaron hacia la embajada de Israel, enarbolando banderas palestinas y pancartas reclamando "libertad" para los territorios palestinos. Según los organizadores, la manifestación reunió a unas 150.000 personas. La policía, no obstante, no comunicó cifras a la AFP.



En Alemania, miles de personas se manifestaron en Berlín y otras ciudades, convocadas por colectivos propalestinos. En la capital se celebraron tres manifestaciones. Algunos manifestantes llevaban pancartas instando a "boicotear Israel", mientras se escuchaban lemas como "¡Liberen Gaza!", "Palestinian lives matter" o "Salven Sheij Jarrah", el barrio de Jerusalén Este en el que varias familias palestinas están amenazadas de expulsión de sus viviendas.



En Madrid, alrededor de 2.500 personas se manifestaron en medio de un ambiente tranquilo. "El silencio de unos es el sufrimiento de otros", "Jerusalén, capital eterna de Palestina", rezaban algunas pancartas.

"¡No es una guerra, es un genocidio!", gritaban los concentrados, que desfilaron desde la estación de Atocha hasta la Puerta del Sol.



"Nos están masacrando. Estamos en una situación en la que la Nakba ["catástrofe", en árabe] continúa en pleno siglo XXI", declaró a la AFP Amira Sheij-Ali, de 37 años, hija de refugiados palestinos, en alusión al término utilizado para designar el éxodo de los palestinos tras la creación del Estado de Israel, en mayo de 1948.



En Roma, varios centenares de personas se reunieron cerca de la basílica de Santa Maria Maggiore, portando banderas palestinas y coreando lemas.

"No hace falta ser musulmán para apoyar a Palestina, basta con ser humano", recogía una de las pancartas.

En Varsovia, unas 300 personas, principalmente palestinos radicados en Polonia, se manifestaron frente a la embajada de Israel.



En Montreal, en el este de Canadá, miles de personas también expresaron su solidaridad con los palestinos, denunciando los "crímenes de guerra" cometidos, según ellos, por Israel en Gaza. Además, se celebró una marcha en la capital federal, Ottawa, y se convocó otra para el sábado por la noche en Toronto.



Y en Irak, miles de simpatizantes del dirigente chiita Moqtada Sadr se manifestaron en Bagdad y en otras ciudades con el mismo fin.

Reunidos en la plaza Tahrir, en el centro de la capital, bajo una enorme bandera palestina, los manifestantes ondeaban banderas palestinas e iraquíes y enarbolaban fotos de Moqtada Sadr.

"Estamos con los palestinos, para lo bueno y para lo malo", afirmó Sadr en un discurso leído por sheij Ibrahim al Jabari, su representante en Bagdad, quien recalcó: "No existen diferencias entre sunitas y chiitas en la confrontación contra el sionismo. Palestinos, Irak está con ustedes".