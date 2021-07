Movilizaciones masivas en rechazo a nuevas medidas por el COVID-19 en Francia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Decenas de miles de personas se manifestaron ayer sábado en diferentes ciudades de Francia para protestar contra nuevas medidas preventivas del COVID-19, como la exigencia de un certificado sanitario o la vacunación obligatoria para algunos profesionales.

En total, el ministerio del Interior contabilizó 136 concentraciones en las que participaron 114.000 personas: 18.000 en París divididas en varias manifestaciones y 96.000 en el resto del país.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron anunció el lunes la obligación de vacunarse para el personal sanitario y otras profesiones, y la necesidad de poseer un certificado sanitario conforme la persona está vacunada o es negativa de covid para acceder a la mayoría de lugares públicos a partir de agosto.



“Libertad”, “No a la dictadura sanitaria”, “Macron dimisión” gritaban miles de manifestantes congregados a orillas del río Sena, en el centro de París, en una de las tres protestas celebradas en la capital.



Entre los manifestantes proliferaban las banderas francesas y algunos llevaban estrellas amarillas, como las que se obligaba a llevar a los judíos en la Alemania nazi, con la inscripción “certificado sanitario”.



“Estamos en una dictadura, estamos en una tiranía (...) Esto se llama apartheid entre vacunados y no vacunados”, dijo el destacado político ultraderechista Florian Philippot, que se encontraba en la cabecera de la marcha.



“No es que pensemos que la Tierra es plana, pero no conocemos los efectos a largo plazo de esta vacunas hechas deprisa y corriendo que Macron nos quiere imponer”, decía Rita, una auxiliar de enfermería de 39 años que participó en una protesta en Montpellier (sureste).



También hubo concentraciones en ciudades como Marsella, Niza, Toulouse, Lilla o Estrasburgo. Los únicos incidentes ocurrieron en Lyon, donde nueve personas fueron detenidas al intervenir la Policía en una manifestación no autorizada que congregó a 900 asistentes que lanzaron botellas y otros objetos.



Según una encuesta publicada el martes, las medidas anunciadas por Macron son aprobadas por la mayoría de los franceses.



Desde los anuncios, más de dos millones de franceses reservaron un turno para vacunarse contra el covid.



Alrededor de 35,5 millones de personas -algo más de la mitad de la población francesa- han recibido hasta ahora al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, mientras que 27 millones han recibido dos.

Emmanuel Macron anunció el lunes la obligación de vacunarse para el personal sanitario y otras profesiones. Foto: AFP

Limitaciones.

Los países de la Unión Europea (UE) tratan de contener la propagación del COVID-19 ante el miedo de un fuerte rebrote en las próximas semanas, incrementando las restricciones a sus ciudadanos o endureciendo las condiciones de entrada a sus territorios.



En la turística isla de Mykonos, capital de la fiesta nocturna en Grecia, los bailes terminarán pronto tras la imposición de un toque de queda nocturno entre la 1:00 y las 6:00 horas, el mismo horario del aplicado en la víspera en la ciudad española de Barcelona.



Francia exige desde este sábado una prueba negativa de covid de las últimas 24 horas a todos los no vacunados procedentes de Reino Unido, España, Portugal, Chipre, Grecia y Países Bajos, además de incluir en su lista “roja” de países por riesgo pandémico a Cuba, Indonesia, Mozambique o Túnez.



La variante Delta ha trastocado los planes de muchos países europeos, que habían relajado las medidas anticovid y confiaban en un verano de progresiva normalidad gracias al rápido avance de la vacunación en gran parte del continente.



Este sábado, responsables de la UE aseguraron haber superado a Estados Unidos en porcentaje de población que ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.



“Lo prometimos y lo hemos hecho”, dijo Thierry Breton, responsable de Mercado Interior de la Comisión Europea, muy criticada a principios de año por el lento despliegue de la campaña de inmunización.

Crecen casos.

Pero los contagios vuelven a crecer y se augura un nuevo rebrote desbocado de esta pandemia. España, por ejemplo, registra un acelerado crecimiento de contagios, especialmente entre jóvenes a quienes todavía no les tocó vacunarse, y tiene a alrededor de 8 millones de ciudadanos sometidos a toques de queda. Las muertes, sin embargo, se mantienen bajas gracias a los altos índices de vacunación, que fueron celebrados ayer sábado por el presidente del gobierno Pedro Sánchez. “La próxima semana, uno de cada dos españoles va a tener la pauta completa”, dijo en un acto del partido socialista.



La agencia europea de control de enfermedades (ECDC) prevé un fuerte repunte de la pandemia hasta quintuplicar el número de casos nuevos de ahora al 1 de agosto. Sin embargo, cree que el número de hospitalizaciones y decesos no crecerá tanto.

España registra un acelerado crecimiento de contagios

Brasil mejora.

En Brasil, uno de los países más enlutados con más de medio millón de muertes, el impulso de la campaña de vacunación condujo a una mejora de la situación, con una media de decesos diarios de 1.252 esta semana, contra casi 3.000 a principios de abril.



Argentina informó ayer sábado 12.230 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2, con lo que el número total de positivos ascendió a 4.749.443, mientras que los fallecimientos se elevaron a 101.434, tras ser notificadas 276 muertes en las últimas 24 horas.



En la provincia de Buenos Aires se reportaron 3.373 casos, mientras que en la central provincia de Córdoba se contabilizaron 1.292 positivos, la misma cifra que en Santa Fe (centro), en tanto, en la capital de Argentina hubo 840 casos.



El porcentaje de ocupación de camas de CTI por todo tipo de patologías es del 61,1% a nivel nacional y del 58,7% si solo se considera Buenos Aires y su populosa periferia.



Argentina, con unos 45 millones de habitantes, continúa con su campaña de vacunación contra el coronavirus, iniciada a finales de diciembre último.



De acuerdo con datos oficiales difundidos, hasta el momento se han aplicado 27,2 millones de dosis. Un total de 21,8 millones de personas recibió la primera dosis de la vacuna, mientras que 5,3 millones de personas fueron inoculadas con la segunda dosis.



En el Pacífico, las autoridades de Australia no consiguen contener el brote detectado en la ciudad de Sídney después de semanas de confinamiento y ordenaron ahora el cierre de los comercios.

Llegan 3,5 millones de dosis que dona EE.UU. Argentina recibió el viernes por la noche, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, 3,5 millones de dosis de la vacuna de Moderna enviadas por Estados Unidos, que es la mayor donación a un país de Sudamérica. Fue recibida por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la encargada de Negocios MaryKay Carlson.



Cafiero agradecio la donación y Carlson destacó el apoyo de su país a Argentina y los fuertes vínculos de las dos naciones.