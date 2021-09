Morir de covid-19 es 11 veces más probable en los no vacunados, según los CDC de EE.UU.

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las personas que no están vacunadas contra el covid-19 tienen once veces más probabilidades que los que sí lo están de morir por la enfermedad, según un nuevo estudio de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés).

Un segundo estudio de los CDC, publicado también este viernes, indica que la vacuna de Moderna es ligeramente más eficaz a la hora de prevenir las hospitalizaciones que las otras dos autorizadas en Estados Unidos: la de Pfizer-BioNTech y la de Johnson & Johnson (Janssen).



El primero de los estudios estuvo basado en el análisis de más de 600.000 casos de covid-19 en Estados Unidos entre abril y mediados de julio, anunció la directora de los CDC, Rochelle Walensky, durante una rueda de prensa del equipo contra la pandemia de la Casa Blanca.



"Los que no estaban vacunados tenían unas cuatro veces y media más probabilidades de contraer la covid-19, más de diez veces más probabilidades de ser hospitalizados y once veces más probabilidades de morir por la enfermedad", explicó Walensky.

El estudio revisó los contagios, hospitalizaciones y fallecimientos en trece estados del país en un periodo en el que la variante delta, que ahora supone el 99 % de todos los casos de covid-19 en Estados Unidos, ya "era la variante predominante que circulaba en el país".



Walensky consideró que la investigación "ofrece todavía más pruebas del poder de la vacunación" contra la covid-19, en un momento en el que alrededor del 25 % de la población estadounidense que cumple los requisitos para vacunarse se resiste todavía a hacerlo.



En cuanto al segundo estudio, sobre la eficacia de cada marca de vacuna a la hora de prevenir las hospitalizaciones, se basó en el análisis de unos 32.000 pacientes atendidos en hospitales, clínicas y departamentos de urgencias del país en nueve estados de EE.UU. entre junio y principios de agosto.

Los pacientes que habían recibido la pauta completa de la vacuna de Moderna resultaron estar protegidos en un 95 % contra la hospitalización por covid-19, mientras que en el caso de los vacunados con Pfizer ese porcentaje era del 80 %, y en el de Johnson & Johnson, del 60 %.



Esa conclusión es similar a la que alcanzó en agosto otro estudio del sistema de salud de la Clínica Mayo, que todavía no ha sido revisado por otros profesionales pero según el cual la vacuna de Moderna era más eficaz a la hora de prevenir infecciones de la variante delta de la covid-19.



De acuerdo con el estudio publicado este viernes por los CDC, la vacuna de Moderna también es más eficaz a la hora de evitar visitas a urgencias de los hospitales por covid-19 (un 92 %), seguida por Pfizer (77 %) y Johnson & Johnson (65 %).



El informe no explica a qué se debe la ventaja de la vacuna de Moderna, aunque algunos expertos apuntan al hecho de que la dosis de mRNA de ese inyectable es el triple de la de Pfizer, o al intervalo más largo entre la primera y la segunda dosis, informó el diario The Washington Post.



El 53,3 % de los estadounidenses ha recibido la pauta completa de las vacunas contra la covid-19, incluidos el 62,4 % de los mayores de 12 años, de acuerdo con los CDC.